Abazović: Stabilna vlada tek kad se dodatno desetkuje organizovani kriminal

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će dobiti stabilnu Vladu tek kad dodatno desetkuje organizovani kriminal, kazao je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Abazović je održao je predavanje na Fakultetu političkih nauka u Beogradu gdje je Nacionalna koalicija za decentralizaciju organizuje seriju predavanja u okviru Masterclassa škole političkog i izbornog sistema „Od demokratije do autoritarizma i nazad“.

On je kazao da se 30. avgusta 2020. u Crnoj Gori desio “politički zemljotres”.

“Ranije, zbog predvidivosti izbora, građani Crne Gore nijesu vjerovali da njihov glas nešto znači. Najveće nasljeđe nije što je neka partija zamijenila drugu, već što je suverenitet vraćen građaninu“, istakao je Abazović.

On je rekao da Crna Gora, od politički autoritarnog društva, mora da postane društvo kompromisa gdje je svako važan i u kojem ne postoji politički monopol.

„Najveći izazov demokratizacije je ubijediti ljude da centar odlučivanja nije jedna adresa ili jedan čovjek. Problem današnje Crne Gore je što ljudi ne preuzimaju odgovornost“, ocijenio je Abazović.

Odgovarajući na pitanja o ekonomiji u Crnoj Gori, Abazović je kazao da ekonomija treba da prati proizvodnju i da se velikim radom 43. Vlade došlo do toga da država sad ne troši više od onoga što prihoduje.

Sve ostalo je, prema njegovim riječima, “kazino-ekonomija” koja vodi ka urušavanju sistema.

„Najveći navijači da ova Vlada ode su ljudi iz kriminalnog miljea koji je trpio velike udarce u prethodnom periodu. Radi se o ljudima koji imaju više novca nego što država ima u trezoru“, rekao je Abazović.

On je kazao da se teško može naći država koja je isporučila bolje rezultate u borbi protiv šverca cigareta i narkotika od Crne Gore.

„Zbog toga smo morali da platimo političku cijenu i da budemo na nišanu političkog mitraljeza. Crna Gora će dobiti stabilnu Vladu tek kad dodatno desetkuje organizovani kriminal“, istakao je Abazović.

Govoreći o političkim pritiscima koji su obilježavali političku scenu ranije Abazović je naveo da danas svako ko hoće da radi pošteno i za dobrobit Crne Gore ima svoje mjesto u 43. Vladi, bez obzira na nacionalnu ili partijsku pripadnost.

„Mi se nikad nećemo odreći inkluzivnih poruka, jer to Crna Gora zaslužuje. To što je neko Crnogorac, Srbin, Albanac – to je samo plus u Crnoj Gori“, zaključio je Abazović.

