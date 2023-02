Abazović: Prihvatljivi su nam svi građanski kandidati

Podgorica, (MINA) – Građanskom pokretu URA prihvatljivi su svi građanski kandidati za predsjedničke izbore, kazao je lider te partije i predsjednik Vlade Dritan Abazović, dodajući da već razgovaraju sa nekim kandidatima koji bi željeli da budu dio predsjedničke trke.

„Ništa nije sporno da URA u jednom momentu odluči da jednom kandidatu da podršku. Ako dogovora ne bude, mi pozivamo građane da glasaju građanske kandidate“, kazao je Abazović novinarima u Vili Gorica.

On je rekao da URA razgovara sa strankama koje su programski slične, proevropske.

„Drago nam je da smo razgovore sa Demokratama i Pokretom Evropa sad doveli na jedan jako dobar nivo. Da je do nas, imali bi zajedničkog kandidata koji bi pobijedio u prvom krugu”, kazao je Abazović.

Odgovarajući na pitanje o formiranju nove Vlade, on je rekao da ne vide nijedan novi momenat u odnosu na početak januara.

“Tačno je da teče rok, ali mislim da je tu ishod prilično jasan”, rekao je Abazović.

Upitan da prokomentariše snimak o situaciji sa graničnom policijom, Abazović je kazao da, kako se bude bližio 19. mart, treba očekivati sve više snimaka, grafita, nacionalizma, tenzija i pokušaja stvaranja loše atmosfere u odnosu na Albance, Bošnjake.

„Vidio snimke još 15. januara, mi smo već tada preduzeli aktivnosti. Ne mogu policajci koji imaju određenih problema da budu dio službe i to će da se rješava“, naveo je Abazović.

On je rekao da je bila sitaucija da se nijesu poštovala elementarna saobraćajna pravila, niti kolone koje su u tom trenutku postojale.

„Moj je apel prema svima, naročito prema policajcima, da svi budemo tolerantni. Ali, ljudi koji prekoračuju svoja ovlašćenja moraju da budu adekvatno kažnjeni“, istakao je Abazović.

On je dodao da očekuje da se to desi, adekvatno prekršaju koji neko napravi.

Abazović je kazao da “nije sve egzaktno kako je na snimku”.

„Na snimku imate intervenciju kada je već nekoliko policajaca prišlo vozilu. Prije toga su postojale neke radnje, koje treba utvrditi, i neki prekršaji, zbog čega je došlo do tog problema“, rekao je on.

Abazović je istakao da se ne može tolerisati tortura policije prema bilo kome.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je, govoreći o tom slučaju sa graničnom policijom, kazao da je to događaj od 15. januara i da je to aktuelizovano zbog predstojećih predsjedničkih izbora.

Prema njegovim riječima, MUP je pokrenuo sve zakonske procedure.

„Ono što me iznenađuje je da neki građani žele da radimo mimo zakona, da neke ljude mičemo iz službe mimo zakona“, rekao je Adžić i dodao da postoji mnogo službnika koje ne želi da vidi na tim pozicijama.

On je dodao da nema zakonske mogućnosti da prije ispoštovanih svih procedura ukloni iz službe neke službenike.

„Mi smo odradili sve što je bilo do nas, unutrašnja kontrola i Etički odbor su preduzeli aktivnosti, očekujemo da njihovi rukovodioci, ukoliko ima elemenata, pošalju predlog za suspenziju“, rekao je Adžić.

On je dodao da, ukoliko ima elemenata, poziva i tužilaštvo da se uključi u taj slučaj.

Adžić je istakao da, makar dok je on ministar, niko neće moći da ponižava policijske službenike.

„Niko ne pominje zašto pomenuta osoba nije postupila po naređenju policijskog službenika. Nasilje nije rješenje, ali moramo znati da se mora postupati po naređenju službenog lica“, istakao je Adžić.

On je naveo da čekaju izjašnjenje oštećene osobe.

Adžić je istakao da su građani sa snimcima trebali da se obrate nadležnima, i dodao da su taj snimak dobili iz medija.

On je kazao da nije zaposlio nijednog policijskog službenika i da su svi zaposleni prije njegovog mandata.

“Broj službenika za koje se sumnja da su imali određenu vrstu nelegalnih aktivnosti nije mali”, zaključio je Adžić.

