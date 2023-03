Abazović ponudio da Crna Gora bude domaćin pregovora Srbije i Kosova

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović ponudio je da Crna Gora bude domaćin naredne runde pregovora Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa te dvije države.

Abazović je, u intervjuu za “Pavlovic Today”, rekao da Crna Gora želi da vidi zadvoljavajući sporazum između svojih susjeda.

“Spremni smo da doprinesemo i podržimo proces normalizacije odnosa između Srbije i Kosova”, naveo je Abazović, dodajući da Crna Gora ima pomiriteljsku ulogu u regionu.

On je rekao da Crna Gora ima odlične odnose sa svim susjednim zemljama, i da je voljna da pomogne na bilo koji način, uključujući i logističku podršku.

“Lično bih želio bih da proširim svoju ponudu, ukoliko bude novih rundi pregovora između Kosova i Srbije, da ih ugostim u Crnoj Gori”, rekao je Abazović.

On je naveo da Crna Gora nije dio dijaloga, ali da evropski predlog predstavlja dobro rješenje u kojem dobijaju i Srbija i Kosovo.

Abazović je ocijenio da je najvažnije da se Sporazum Srbije i Kosova sprovede.

“Nijesam zagovornik ideje u kojoj strane potpišu nešto bez praćenja sprovođenja. To u prošlosti nije baš dobro funkcionisalo. Najvažnije je osigurati da se dogovor sprovede u praksi”, kazao je Abazović.

On je naglasio da i Srbija i Kosovo treba da poštuju specifične odredbe implementacionog aneksa, uključujući one da Srbija ne blokira prijem Kosova u međunarodne organizacije i da Kosovo formira Zajednicu opština sa srpskom većinom.

