Abazović: Ne može se vlada na silu dogovarati, ne isključujem izbore

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori treba nova vlada, ali se ona ne može na silu dogovarati, kazao je premijer Dritan Abazović i dodao da novi izbori nijesu nešto što treba isključiti.

On je u intervjuu za Glas Amerike rekao da podržava apele zapadnih saveznika da Crna Gora što prije formira proevropsku izvršnu vlast.

Abazović je istakao da bi nekome drugome trebalo prepustiti posao formiranja vlade, ukoliko akteri, koji se trenutno time bave, ne mogu da ga obave.

„Crnoj Gori treba nakon izbora nova vlada, međutim, znate kako, ne možemo na silu da je dogovorimo. Oni koji su preuzeli odgovornost na sebe da odrade taj posao, što je sasvim ok, treba da ga dovedu do kraja“, naveo je Abazović.

Kako je kazao, ukoliko u tome ne mogu da uspiju, onda treba da prepuste nekom drugom da proba.

Upitan kome treba to prepustiti i gde je rešenje za to, Abazović je rekao da je rješenje u drugačijem pristupu, drugačijoj viziji i inkluzivnosti.

Rješenje, kako je kazao, sigurno ne može da bude da se povlače potezi koji umanjuju broj onih koji treba potencijalno da podrže novu vladu.

„Ja ću podsjetiti da je ambicija bila i organizacija samih parlamentarnih izbora da mi dođemo do neke kvalifikovane većine, koja bi mogla da dovede do promjena značajnog refreša u pravosuđu, koje je najveći problem generalno kada je u pitanju vladavina prava u Crnoj Gori“, naveo je Abazović.

On je kazao da se to sada svelo na traženje neke proste, najprostije većine što je, kako je dodao, opet u redu i bilo bi legitimno.

„Ali, ako to ne može da se postigne kao cilj, onda oni koji nude takva rješenja, mislim da treba adresirati odgovornost na pravom mjestu. I novi izbori nijesu nešto što treba isključiti“, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, izbori su uvijek najčistije riješenje i niko od njih ne bježi.

Abazović je naglasio da Crnoj Gori treba više stabilnosti.

„Ukoliko odemo na nove izbore, to će značiti da još jedan vremenski period mi nećemo biti u stanju da konstituišemo novu vlast. Samim tim, proći će još jedan vremenski period, napraviće se još neki troškovi, a ishod će biti neizvjestan“, dodao je Abazović.

On je, odgovarajući na pitanje da li će podržati vladu ukoliko bude bila bliska njihovim partijskim i političkim ciljevima, kazao da je legitiman pristup da se određene partije izaberu kao partneri, a određene ne.

„To je potpuno legitiman pristup. Ja to apsolutno poštujem. Međutim, ukoliko se ide sa tim pristupom, ne može se očekivati podrška od nas“, rekao je Abazović.

On je naveo da su uvijek glasali za sve ono što je dobro za Crnu Goru, i da će ostati pri tome.

„Branićemo stavove koji štite interese građana, i kad je u pitanju pravosuđe i kada su u pitanju druge stvari. Ali ne može neko da očekuje da dobije podršku, a da bez ikakvog razloga nekoga isključi kao potencijalnog partnera“, kazao je Abazović.

On je dodao da misli da to govori o nekoliko stvari.

„Prvo, da uticaj na pravljenje vlade imaju ljudi iz crnogorskog podzemlja koji su potpuno desetkovani ovom vladom“, rekao je Abazović.

Upitan čime to može da potkrijepi, on je kazao da to može potkrijepiti vrlo jednostavnim stvarima.

„Dovoljno je vidjeti ko pravi i podržava kampanju da se što prije dođe do ovakve minijaturne vlade. Kad kažem minijaturne, mislim na podršku“, naveo je Abazović.

On je kazao da tu misli na medije koji su, kako je rekao, jako bliski onima koji su sada već u velikom procesu pred nadležnim organima Crne Gore.

Upitan da li za to ima dokaze, Abazović je rekao da je za dokaze nadležno tužilaštvo, a da je on tu da otvara oči građanima Crne Gore.

On je dodao da je potkrijepio milion stvari do sada i da se sve što je rekao ispostavilo kao tačno.

„Ja ne kažem za sve, samo da ne budem pogrešno interpretiran. Ne kažem da ljudi koji učestvuju u procesu formiranja vlade su ljudi koji su pod nekim… ali neki ljudi… po mom skromnom sudu, u maloj državi kakva je Crna Gora, nema nikakve slučajnosti“, naveo je Abazović.

Na pitanje da li ima dokaze za tvrdnje da kriminalni milje utiče na proces formiranja vlade, on je odgovorio da kriminalni milje pokušava da se što prije otarasi aktuelne vlade.

„Ne znam da li će u tome uspjeti, da instalira ljude koji neće imati ovakav pristup u borbi protiv njih“, kazao je Abazović.

Na pitanje da li ima nekih spoljnih pritisaka na formiranje vlade, iz Srbije ili sa nekih drugih adresa, on je odgovorio da ne vjeruje.

„Ne mislim da je to nešto što je presudno. Ja lično mislim da je ovo glavna stvar, ovo o čemu sam pričao. Mislim da je potpuno logično da postoje neki interesi“, rekao je Abazović.

Upitan da li ima uticaja Rusije ili Srpske pravoslavne crkve, ili nekih drugih entiteta, on je kazao da ih ne može identifikovati kao značajne.

„Da li postoje preferencije, da tako kažem “simpatije”, u smislu da bi neko više volio da neka struktura zauzme više prostora, a neka manje, to sigurno postoji“, naveo je Abazović.

Komentarišući izveštaj izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonina Picule u kome se navodi da Crna Gora stagnira na evropskom putu, on je kazao da država ima nekoliko izazova i to „ne želimo niti možemo da na bilo koji način prikrijemo“.

Abazović je rekao da je potpuno saglasan sa tim da se mora pokazati veća efikasnost u donošenju odluka, zakona, ali i reformi pravosuđa.

„Sa onim što nisam saglasan jeste da se od pojedinih evropskih poslanika konstantno kritikuje Crna Gora. I kada vidite ko su ljudi koji stoje iza njegovog šedou riporta, sve vam postaje jasno. Ja ih neću otkrivati“, naveo je Abazović.

Na pitanje zašto Crna Gora nema ambasadora u Vašingtonu više od dvije godine, on je odgovorio da nije bilo dogovora sa bivšim predsjednikom Milom Đukanovićem, koji nije htio da kandidat vlade dođe u Vašington.

„Za kojeg smatram da je vrlo kredibilan bio, radilo se o gospođi koja ne dolazi iz sfere politike, poznata je crnogorskoj javnosti. Mislim da to nije neko skrivanje, ono što je bila želja vlade je da vidi Milku Tadić Mijović, poznatu crnogorsku novinarku i istraživača kao ambasadora u Vašingtonu“, naveo je Abazović.

On je dodao da se čeka nova vlada i da ostaje da se vidi da li će ići sa istim ili nekim drugim rješenjem.

„Ali, ja sam siguran da će se sa predsjednikom Milatovićem pronaći zajednički jezik za imenovanje ambasadora, ne samo u Vašingtonu nego i u par drugih država u kojima Crna Gora, nažalost, ima samo otpravnike poslova“, rekao je Abazović.

