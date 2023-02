Abazović: Država kreće u borbu protiv šumarske mafije

Podgorica, (MINA) – Država će, nakon aktivnosti protiv nelegalne eksploatacije šljunka, krenuti u borbu protiv šumarske mafije, poručio je predsjednik Vlade Dritan Abazović.

Iz Vlade su saopštili da je Abazović danas održao sastanak povodom nelegalne eksploatacije šuma, na kojem su dogovoreni dalji koraci u tom kontekstu.

On je naglasio da nakon borbe protiv nelegalne eksploatacije šljunka, država kreće u borbu protiv šumarske mafije.

Iz Vlade su kazali da je na sastanku istaknuta potreba osnivanja državnog preduzeća koja će upravljati šumama.

„Premijer je informisan da je u prethodnom periodu podnijeto oko 90 krivičnih prijava Tužilaštvu povodom nelegalne eksploatacije šuma, ali da ti predmeti nijesu imali konačan epilog“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je dogovoreno da će Vlada razmotriti mjere za unapređenje zakonskog okvira koji tretira oblast upravljanja i zaštite šuma kako bi se sistemski riješio problem nelegalne eksploatacije.

Sastanku su prisustvovali ministar bez portfelja Zoran Miljanić, zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Bojana Ćirović, direktori policije i Uprave prihoda i carina, Zoran Brđanin i Vladimir Bulajić i direktor Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Armin Mujević.

Iz Vlade su naveli da su prisustvovali direktorica Uprave za inspekcijske poslove Ana Vujošević, generalni direktor Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u resornom Ministarstvu Dragan Otašević i predstavnici Direktorata za vanredne situacije.

