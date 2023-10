Abazović: Država će pomoći svakom građaninu koji želi da napusti Izrael

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je spremna da svojim građanima u Izraelu pomogne sa nabavkom karata za avio-kompanije koje trenutno imaju letove iz Tel Aviva, ali i da ponovo interveniše u slučaju pogoršanja situacije u toj državi, poručio je premijer Dritan Abazović.

On je, na sjednici vlade, zahvalio Ministarstvu vanjskih poslova, Konzulatu Crne Gore u Izraelu, kompaniji Air Montenegro i posadi koja je u utorak bila u avionu iz Tel Aviva za Podgoricu.

Abazović je podsjetio da su tim avionom prevezeni crnogorski državljani, kao i diplomate Sjedinjenih Američkih Država i Švedske, zatim građani Srbije, Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

“Nakon toga je uslijedila lavina (pitanja) iz drugih država da li Crna Gora šalje drugi avion”, dodao je Abazović.

On je kazao da je u Izraelu ostalo nekoliko građana Crne Gore, koji su, kako je naveo, u konstantnoj komunikaciji sa Konzulatom.

“Sremni smo da im pružimo logistiku da dođu do karata onih avio-kompanija koje trenutno vrše letove iz Tel Aviva. Ukoliko se situacija naruši, za šta svi navijamo da se ne desi, ako bude potrebe, država će ponovo intervenisati, pa i da se radi o jednom građaninu Crne Gore”, istakao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS