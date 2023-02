Abazović: Crna Gora spremna da pomogne prijateljima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora dijeli bol i saosjećanje sa porodicama nastradalih u zemljotresu u Turskoj i Siriji i spremna je da pomogne svojim prijateljima, naveo je predsjednik crnogorske Vlade Dritan Abazović.

Abazović je na Tviteru /Twitter/ naveo da su šokirani potresnim scenama razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju.

“Dijelimo bol i saosjećanje sa porodicama nastradalih, a povrijeđenima upućujemo želje za brz oporavak. Crna Gora je spremna da pruži svu neophodnu pomoć svojim prijateljima”, saopštio je Abazović.

