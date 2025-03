Mandić: Teme koje nas dijele najlakše bismo prevazišli kao dio EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora jeste mala država, ali sa velikim ambicijama da postane članica Evropske unije (EU), kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić na sastanku sa predsjednikom Gornjeg doma Parlamenta Nizozemske, Jan Antoniom Bruijnom.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je zahvalio Bruijnu na podršci koju Nizozemska u kontinuitetu pruža Crnoj Gori od kada je započela proces pristupanja EU.

Mandić je, navodi se, posebno istakao važnost ove podrške kada se uzme u obzir izuzetno striktna politika prema proširenju, koja se zasniva na rezultatima i zaslugama.

On je kazao da je Crna Gora mala država, ali sa velikim ambicijama da postane članica EU.

„Smatramo da bi i teme koje nas dijele najlakše prevazišli kada bi bili dio većeg sistema kao što je EU. Parlamentarna diplomatija, zato, predstavlja veliki doprinos cilju Crne Gore“, poručio je Mandić.

On je podsjetio da je Crna Gora dobila pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava (IBAR), te da je parlament u tome imao veliku ulogu usvajajući veliki broj potrebnih zakona.

Bruijn je, kako je saopšteno, pohvalio napore Skupštine Crne Gore i Mandića kada su u pitanju zakoni neophodni za zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

„Podrzavamo vašu želju da postanete članica EU, vrlo je važno da imamo jaku Evropu. Zato se nadam da će članstvo ostati visoko na vašoj agendi”, poručio je Bruijn.

Mandić i Brujin su se sastali u Strazburu, na Evropskoj konferenciji predsjednika parlamenata Savjeta Evrope.

