Lansiranje Luče u svemir sredinom naredne godine

Podgorica, (MINA) – Slanje u svemir prvog crnogorskog satelita Luča, koje se očekuje sredinom narede godine, biće istorijski trenutak za sve, poručeno je na predstavljanju projekta u Podgorici.

Projekat Montenegro Space Research, koji je pokrenulo troje mladih inovatora i preduzetnika Filip Jovićević, Nina Drakulić i Nikola Perović”, predstavljen je danas u Podgorici.

„Prvi crnogorski satelit u svemiru biće istorijski trenutak za sve nas. Luča je svjetlost koja će obasjati put svim novim projektima iz oblasti istraživanja svemira u Crnoj Gori“ kazao je Jovićević.

On je, kako je saopšteno iz Vlade, istakao da očekuju da Luča bude poslata u svemir sredinom narede godine.

Perović je, predstavljajući tehničke specifikacije satelita i rakete kojom će biti lansiran u svemir, kazao je da Luča pripada kategoriji malih satelita koji će biti lansiran na visinu od 500 do 600 kilometara, a koji će u svemiru provesti dvije ili tri godine.

„Nevjerovatan je osjećaj biti dio projekta koji postaje dijelom istorija. Posebno smo ponosni što će srce Luče biti sastavljeno u našoj laboratoriji“, kazao je Perović.

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović kazala je da su mladi inovatori poput predstavnika Montenegro Space Research organizacije dokaz da Crna Gora ima kapaciteta za velike projekte koji povezuju države.

„Naš zadatak je da ovakve mlade ljude osnažimo i podržimo“ , poručila je Šćepanović.

Premijer Dritan Abazović koji je istakao značaj projekta Luča za dalje umrežavanje Crne Gore na međunarodnom planu i ponovio opredjeljenost Vlade da podrži taj i slične projekte.

On je ohrabrio mlade inovatore da rade na novim otkrićima i projektima, ističući da predrasude i nedostatak samopouzdanja ne smiju biti prepreke razvoju.

„Luča je dokaz da su ovakvi projekti ostvarivi i svojevrstan podsticaj mladim ljudima da slijede vaš put“, kazao je Abazović.

