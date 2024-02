Ubjedljiv trijumfa košarkašica Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su danas Orlove iz Banja Luke 102:68, u utakmici sedmog kola Top osam faze WABA lige.

Budućnost, koja je dobila i prvi međusobni duel, upisala je deseti trijumf ove sezone i zadržala prvo mjesto uoči finalnog tunira.

Podgoričke košarkašice opravdale su pred svojim navijačima ulogu favorita u meču bez rezultatske neizvjesnosti, već u prvoj četvrtini stekle su dvociofrenu prednost i iz minuta u minut povećavale razliku.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Zorana Radonjić sa 22, Dragana Domuzin upisala je 18, dok je Ksenije Šćepanović, pored 15 poena, imala i osam skokova.

Dvocifrene su bile i Anastasija Drobnjak sa 12 i Jovana Savković sa 11 poena.

U ekipi iz Banja Luke najbolja je bila Aleksandre Mužević sa 21 poenom.

Budućnost će u posljednjem kolu, 6. marta, biti gost Partizana.

