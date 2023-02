Svjetsko prvenstvo – Iznenađujući trijumf Fluri u spustu

Podgorica, (MINA) – Švajcarska skijašica Žasmin Fluri osvojila je zlatnu medalju u spustu na

Svjetskom prvenstvu u Kurševelu.

Do iznenađujućeg trijumfa i prvog svjetskog odličja u karijeri došla je u vremenu minut, 28 sekundi i tri stotinke.

Ona nema pobjedu u toj discipolini u Svjetskom kupu, a najbolji rezultat joj je prošlogodišnje drugo mjesto u Garmiš-Partenkirhenu.

Ima samo jedan trijumf u superveleslalomu, ostvaren 9. decembra 2017. godine u Sent Moricu.

Fluri je četiri stotinke bila brža od Austrijanke Nine Ortlib, koja je prvi put u karijeri na pobjedničkom postolju na šampionatu svijeta.

Kao trećeplasirana završila je Švajcarkinja Korin Suter sa 12 stotinki slabijim vremenom od pobjednika.

Ona je bila zlatna u spustu prije dvije godine u Kortini Dampeco, a danas je osvojila peto svjetsko odličje.

Austrijanke Kornelija Huter i Mirjam Puhner imale su četvrto vrijeme, dok je šesto mjesto osvojila Slovenka Ilka Štuhec.

Prva favoritkinja za zlato, Italijanka Sofija Gođa, napravila je grešku u finišu trke i ostala bez plasmana.

Ona je ove sezone u Svjetskom kupu pobijedila na četiri od šest trka u spustu.

Šampionat svijeta u Kurševelu i Meribelu biće nastavljen sjutra spustom skijaša.

