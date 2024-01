Simonović: Trenutak velikog ponosa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Izložba EKO Olimpijsko putovanje svjedoči o istoriji i nasljeđu Olimpijskih igara i predstavlja trenutak velikog ponosa, kazao je predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) Dušan Simonović.

Izložba EKO Olimpijsko putovanje, koja je danas otvorena u galeriji Radio televizije Crne Gore, predstavlja svojevrsni prikaz istorije crnogorskog olimpijskog puta – od 2008. godine i Pekinga, do 2021. godine i Tokija.

Prije skoro 16 godina, zastava Crne Gore prvi put se zavijorila na Olimpijskim igrama, a 20 sportista, koje je predvodio Veljko Uskoković, prodefilovalo je stadionom Ptičje gnijezdo.

Od tada 120 djevojaka i mladića predstavljalo je Crnu Goru na Ljetnjim, a devet na Zimskim olimpijskim igrama.

U Londonu 2012. godine osvojena je i prva medalja, srebrna – crnogorskih rukometašica.

Istorija je predstavljena muzejskom postavom, a posjetioci će moći da vide olimpijske eksponate, poput baklji, simbola olimpizma i olimpijskog pokreta, sa Ljetnjih i Zimskih Igara, fotografije olimpijskih timova Crne Gore, kao i istorijsku srebrnu medalju iz Londona.

Simonović je, otvarajući izložbu, kazao da izloženi eksponati predstavljaju riznicu uspomena koje pričaju priču o posvećenosti crnogorskih sportista i sportistkinja, njihovom radu i neumornom traganju za izvrsnošću na svjetskoj sceni.

“Okupili smo se danas kako bismo proslavili duh olimpizma, odali priznanje dostignućima naših sportista i sportistkinja i izrazili zahvalnost našem pouzdanom partneru i sponzoru, Jugopetrol EKO benzinskim stanicama, koji su naša dugogodišnja podrška na svakom našem olimpijskom putu”, rekao je Simonović.

On je istakao da podrška te kompanije omogućila ne samo izložbu, već odigrala ključnu ulogu u promociji sportskog duha i olimpizma širom Crne Gore.

“Od baklji do medalja, od zvaničnih uniformi do fotografija nezaboravnih trenutaka naše olimpijske istorije, ova izložba predstavlja suštinu olimpijskog pokreta”, rekao je Simonović.

On je naglasio da današnji čin predstavlja i sjajan uvod u vizionarski projekat – početak izgradnje Olimpijske kuće i Olimpijskog muzeja u Podgorici.

“Taj veliki projekat će biti svjedočanstvo naše trajne predanosti olimpijskim vrijednostima i ideji olimpizma. To će biti mjesto gdje će priče naših sportista i sportistkinja, njihovi trijumfi i izazovi biti urezani u samu srž našeg nacionalnog nasljeđa. Inspirisaće buduće generacije, njegujući snove mladih talenata koji teže da predstavljaju Crnu Goru na olimpijskoj sceni”, rekao je Simonović.

On je kazao da COK nastavlja da promoviše olimpijski duh i podržava sportiste i sportistkinje i čuva vrijednosti koje Olimpijske igre predstavljaju.

“Zajedno, možemo stvoriti nasljeđe koje će prevazići generacije i ostaviti neizbrisiv trag u istoriji crnogorskog sporta. Hvala vam, i neka olimpijski duh nastavi da svijetli sjajno u našim srcima i u našoj naciji”, rekao je Simonović.

Galerijska postavka javnosti, sportskim organizacijama, osnovnim školama i svima zainteresovanim biće na raspolaganju do 29. februara, svakog radnog dana od 10 do 18 sati.

Članica šampionske generacije zlatnih lavica, Katarina Bulatrović, kazala je da je svojom medaljom htjela da doprinos izložbi i omogući posjetiocima da uživo vide taj eksponat.

“Do sada je jedina, nadam se da će ubuduće naši sportisti osvojiti još medalja na olimpijskim igrama. Izložba je sjajna prilika da se podsjetimo na taj istorijski uspjeh. Prilika da vidimo šta smo i koliko uradili, da se vratimo u prošlost i oživimo djelić onoga što smo proživjeli”, rekla je Bulatović.

Izvršni direktor Jugopetrol AD – EKO benzinske stanice, Vaslis Panagoploulos, kazao je da su u toj kompaniji ponosni što su dio otvaranja Olimpijske muzejske postavke, demonstracije sportske kompetencije Crne Gore i otpornog duha naših sportista.

“Stojeći ujedinjeni u podršci ovom poduhvatu, usklađujemo se sa našim posvećenjem razvoju sportske izvrsnosti i zajednice. Ova muzejska postavka ne slavi samo medalje i memorabilije, već i odaje počast posvećenosti, strasti i trijumfima koji definišu olimpijsko i sportsko nasleđe naše zemlje”, rekao je Vaslis Panagoploulos.

On je naglasio da zajedno nastavljaju uticati na snove i inspirišu buduće generacije da dosegnu veće visine.

“Čestitke Crnogorskom olimpijskom komitetu i sportistima na dosadašnjim izvanrednim dostignućima. Srećno na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine”, rekao je Panagoploulos.

Direktor direktorata za sport u Ministarstvu sporta, Zoran Jojić, kazao je da je sve predstavljeno na izložbi izvor ogromnog ponosa za Crnu Goru.

“To je i svjedočanstvo partnerskog odnosa Ministarstva sporta i mladih i nacionalnog olimpijskog komiteta, sa kojim zajedno neumorno radimo kako bismo našim sportistima pružili resurse i prilike koji su im potrebni za postizanje vrhunskih rezultata na međunarodnoj sceni”, rekao je Jojić.

On je istakao da izložba predstavlja početak velikog projekta – izgradnje Olimpijske kuće u Podgorici.

“U ime Ministarstva sporta i mladih, želim da zahvalim svim sportistima koji su ponosno nosili zastavu naše zemlje i svakome od vas koji nam se pridružio u izgradnji boljeg sportskog okruženja u Crnoj Gori. Zajedno, krenimo na ovu izvanrednu avanturu s obnovljenim entuzijazmom, s nestrpljenjem očekujući početak Olimpijskih igara u Parizu, otvaranje Olimpijske kuće i Olimpijskog muzeja i dalje uspjehe Crne Gore na svjetskoj sportskoj sceni”, rekao je Jojić.

Svečanom otvaranju prisustvali su ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić, sekretar za sport Glavnog grada Miloš Antić, sportisti i sportski radnici, čelnici nacionalnih sportskih asocijacija.

