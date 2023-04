Pobjede Mančester sitija i Intera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mančester sitija i milanskog Intera ostvarili su pobjede u prvim utakmicama četvrtfinala Lige evropskih šampiona.

Siti je pred svojim navijačima savladao minhenski Bajern 3:0.

Domaćin je slavio golovima Rodrija u 27, Bernarda Silve u 70. i Erlinga Halanda u 77. minutu.

Inter je u Lisabonu slavio protiv Benfike 2:0.

Milanski tim do pobjede vodili su Nikolo Barela u 51. i Rolemlo Lukaku u 82. minutu iz jedanaesterca.

Sjutra će rivali biti madridski Real i Čelzi, odnosno Milan i Napoli.

Revanš utakmice na programu su 18. i 19. aprila.

