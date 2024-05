Novaković Đurović: Nerealno da izbornu reformu završimo do kraja godine

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori nije realno da izborna reforma bude sprovedena do kraja godine, ocijenila je poslanica Građanskog pokreta (GP) URA Ana Novaković Đurović, navodeći da je realnije da taj rok bude do kraja aktuelnog saziva Skupštine.

Novaković Đurović je istakla da je i prilikom formiranja Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu ukazivala da treba biti ambiciozan, ali ne postavljati nerealna očekivanja.

“Mislim da je jako teško do kraja godine napraviti kompletnu izbornu reformu i da je mnogo realnije bilo reći da za vrijeme trajanja ovog saziva, dakle najdalje u naredne tri godine, možemo da zaokružimo priču kad je u pitanju izborna reforma”, rekla je Novaković Đurović agenciji MINA.

Kako je kazala, kada je formiran Odbor za izbornu reformu, postojao je veliki optimizam.

“Mislim da posljednja dešavanja i činjenica da se Odbor ne sastaje posljednja dva mjeseca, pokazuju da ipak treba biti vrlo rezervisan u odnosu na te optimistične izjave”, navela je Novaković Đurović.

Ona je istakla da sada postoji konkretan problem, vezan za izbore u Šavniku i najavu Demokratske partije socijalista (DPS) da neće učestvovati u Odboru dok se to pitanje ne riješi.

“To još nije rješeno. Ja sam više za postavljanje nekih realnih rokova, nego ulivanje nerealnog optimizma”, dodala je Novaković Đurović.

Ona je, komentarišući najavu DPS-a da će napustiti Odbor za izbornu reformu ukoliko Vlada ne povuče odluku o uvođenju prinudne uprave u Šavniku, rekla da je legitimen stav svakog političkog subjekta da zauzima poziciju u odnosu na poteze Vlade ili drugih stranaka u Odboru.

Novaković Đurović je istakla da je URA ušla u rad Odbora sa velikim entuzijazmom i željom da dođe do dogovora.

“To ne znači da ćemo, ako u narednim mjesecima vidimo da nema pomaka ili da parlamentarna većina ne želi suštinski dogovor sa opozicijom, na bilo koji način simulirati demokratiju i dogovore”, naglasila je Novaković Đurović.

Ona je navela da će pozicija URA-e u Odboru dosta zavisiti od sljedećeg sastanka u vezi sa situacijom u Šavniku.

Na pitanje kako može da se riješi situacija u Šavniku, Novaković Đurović je odgovorila da ta situacija iziskuje politički dogovor.

“Imamo jednu nevjerovatnu situaciju koja iziskuje i dogovor u parlamentu, ali i jasne poteze Vlade”, rekla je Novaković Đurović.

Ona je podsjetila da su se na prethodnom sastanku parlamentarnih partija oko krize u Šavniku pominjali različiti modaliteti, od toga da Vlada povuče odluku o prinudnoj upravi, do predloga nevladinih organizacija da Ustavni sud odluči.

“Međutim, još do tog dogovora nije došlo, a Vlada nije ni na koji način promijenila svoj odnos prema ovom pitanju, jer je odluka i dalje na snazi”, kazala je Novaković Đurović.

Ona smatra da je odluka o uvođenju prinudne uprave u Šavniku diskutabilna i da je samo produbila problem.

“Njeno povlačenje za početak bi moglo da odblokira proces”, dodala je Novaković Đurović.

Ona je, govoreći o važnosti izborne reforme, istakla da je izuzetno važno da Odbor konačno završi svoj posao do kraja.

Prema riječima Novaković Đurović, aktuelna generacija političara ima veliku odgovornost u odnosu na dva važna pitanja – proces evropske integracije i izborna reforma.

“To su dva procesa koja suštinski mogu demokratski da transformišu naše društvo”, smatra Novaković Đurović.

Ona je ocijenila da izborna reforma nije bez razloga prethodnih godina i decenija toliko odlagana ili rađena “traljavo”.

“Zato što smatram da je prethodnoj vlasti, koja je 30 godina vodila Crnu Goru, odgovarao upravo izborni sistem koji nije usklađen sa preporukama međunarodnih partnera i sistem koji omogućava naravno izborne manipulacije”, rekla je Novaković Đurović.

Kako je rekla, od 30. augusta 2020. godine nivo slobode u crnogorskom društvu je značajno pomjeren, u smislu oslobađanja građana da promišljaju drugačije i da glasaju bez nekih stega i uslovljavanja kako je to bilo ranije.

“Ali bilo je to sticajem različitih okolnosti, ne zbog toga što je izborni sistem tako nešto omogućio”, smatra Novaković Đurović.

Ona je istakla da je obaveza poslanika da, kroz izborni sistem, naprave rješenja koja će učiniti da svaki građanin zna da je njegov glas jednako vrednovan i da ima povjerenje u institucije i izborni sistem.

“Dodatni razlog je upravo i ono što pokazuju i posljednja istraživanja o povjerenju građana u izborni sistem, koje je izuzetno nisko. To je opomena upravo nama koji smo u prilici da ovu situaciju rješavamo, da što prije dođemo do dogovora”, rekla je Novaković Đurović.

Upitana da li misli da može doći do saglasnosti vlasti i opozicije oko izmjena Zakona o izboru odbornika i poslanika, ona je odgovorila da postoji mogućnost, ako bi svi radili ono što govore.

“Dakle, ako smo svi spremni da ono što govorimo, a svi govorimo da ćemo da poštujemo preporuke OEBS-a i ODIHR-a i integrišemo u zakonodavstvo, onda ćemo se dogovoriti”, smatra Novaković Đurović.

Ona je rekla da u GP URA, u odnosu na taj zakon i druga pitanja vezana za izbornu reformu, kao što je pitanje otvorenih lista, misle isto što su govorili i prije četiri-pet godina.

