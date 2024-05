URA: Luku Budva građanima vratila Abazovićeva Vlada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Luku Budva građanima je vratila Vlada Dritana Abazovića 7. marta prošle godine, poručili su iz Građanskog pokreta (GP) URA i pozvali generalnog sekretara Vlade da objavi dokument kojim se to potvrđuje.

Vlada je na telefonskoj sjednici u ponedjeljak usvojila Informaciju kojom se Luka Budva daje na upravljanje Morskom dobru.

“Čak ni za Dan nezavisnosti Milojko Spajić i njegova Vlada ne mogu bez novih neistina i manipulacija”, navodi se u saopštenju GP URA.

Kako se dodaje, informacija koja je danas objavljena da je Luka Budva vraćena građanima je neistina.

“Jer je 43. Vlada Dritana Abazovića to učinila prije više od godinu dana, tačnije 7. marta prošle godine”, kaže se u saopštenju.

Iz GP URA su naveli da je Spajiću, ministrima i generalnom sekretaru Vlade ta činjenica dobro poznata, ali je, kako su dodali, svjesno kriju.

“Pokušavajući na najperfidniji način, nalik nekadašnjem korumpiranom režimu, prikupiti neki jeftini politički poen pred lokalne izbore u Budvi”, poručili su iz GP URA.

Iz te stranke su kazali da građani iz dana u dan mogu da se uvjere u “neistine” Spajića.

“Zbog čega će ih neminovno i kazniti na predstojećim lokalnim izborima u Budvi, a onda ubrzo i cijela Crna Gora”, navodi se u saopštenju URA-e.

Kako se dodaje, takvog “providnog iznošenja laži bez ikakvog stida” nije bilo čak ni za vrijeme vlasti Demokratske partije socijalista (DPS).

“Ako su mislili da će pažnja javnosti zbog praznika biti manja i da će im manipulacije proći onako “bez talasanja” kako Pokret Evropa sad (PES) to voli da radi, to nije slučaj”, navodi se u saopštenju.

Iz GP URA su pozvali generalnog sekratara Vlade da objavi dokument Vlade kojim je Luka Budva vraćena prošle godine.

“A ako to on ne učini, objavićemo ga mi i time još jednom dokazati o kakvim se političkim manipulatorima i prevarantima radi”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS