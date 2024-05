Konsultacije javnosti u vezi sa pripremom Nacrta zakona o stalnom sezoncu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo rada i socijalnog staranja pozvalo je sve zainteresovane da se do kraja mjeseca uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o stalnom sezoncu.

Ministarstvo je pozvalo organe, organizacije, udruženja i pojedince da dostave inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku, na adresu tog Vladinog resora i na mejl [email protected].

“Donošenjem Zakona o stalnom sezoncu urediće se pitanje stalnog sezonca, kojim se želi unaprijediti institut sezonskog zapošljavanja, lakši pristup tržištu rada za vrijeme obavljanja sezonskih poslova, prava stalnog sezonca za period kada se ne obavlja sezonski posao i u krajnjem veća uključenost domaće radne snage za vrijeme sezone”, objasnili su iz Ministarstva.

Ministarstvo će sve prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta Zakona o stalnom sezoncu.

