Milović u SAD: Podrška reformi crnogorskog pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) nastavljaju da podržavaju reformu pravosuđa i borbu protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije u Crnoj Gori, poručeno je sa sastanaka ministra pravde Andreja Milovića sa predstavnicima SAD-a.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, Milović je tokom prvog dana radne posjete SAD-u razgovarao sa zamjenicom Gabrijela Eskobara Kolin Hajland, direktorom za Evropu i Aziju Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona Demijanom Smitom, programskim službenikom za Crnu Goru Džefom Flikenom i oficirom za Crnu Goru Džonom Vilijamsom.

“Tokom sastanaka je prepoznat i priznat značajan progres Crne Gore u ispunjavanju agende Evropske unije (EU), posebno u radu Ministarstva pravde na poglavljima 23 i 24”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Milović je predstavio aktivnosti crnogorske Vlade usmjerene na ulazak u EU, navodeći da očekuje da će Crna Gora dobiti pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) krajem juna, kao i završna mjerila, čime će biti otvoren put ka članstvu.

“Američki predstavnici su potvrdili snažnu podršku SAD-a ulasku Crne Gore u EU, ističući važnost stabilnosti, bezbjednosti i ekonomskog prosperiteta Crne Gore za region”, navodi se u saopštenju.

Oni su, kako se dodaje, naglasili kontinuiranu podršku razvoju pravosuđa i vladavine prava u Crnoj Gori.

Milović je zahvalio na dosadašnjoj pomoći i kontinuiranoj uspješnoj saradnji sa Ambasadom SAD-a i na programima podrške pravosuđu koje SAD pruža.

“Poseban fokus tokom sastanaka stavljen je na jačanje ljudskih i institucionalno-prostornih kapaciteta pravosudnih institucija kako bi se osnažile, kao i na unapređenje specijalnih pravosudnih institucija i očuvanje njihovog kredibiliteta”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, podržani su projekti Ministarstva pravde, uključujući stvaranje Nacionalnog centra za upravljanje dokazima, što će, kako se navodi, dodatno jačati kapacitete, kredibilitet i nezavisnost pravosuđa.

Milović je istakao da Ministarstvo pravde podržava rad Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), što je, kako je kazao, od ključnog značaja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

U saopštenju se kaže da su sastanci još jedan veoma značajan i konkretan korak u jačanju savezništva između Crne Gore i SAD.

“Potvrđuju posvećenost obje strane stabilnosti i napretku međusobnih odnose”, kazali su iz Ministarstva pravde.

