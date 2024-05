PES Budva: Odluka o Luci Budva dokazuje da Vlada brine o interesima grada

Budva, (MINA-BUSINESS) – Odluka kojom se Luka Budva daje na upravljanje Morskom dobru dokaz je da aktuelna Vlada, na čelu sa Milojkom Spajićem, brine o interesima tog grada, ocijenjeno je iz pokreta Evropa sad (PES).

“Iako su neki politički subjekti iz Budve, zarad jeftinih političkih poena, optuživali aktuelnu Vladu da ne brine o interesima građana Budve, najbolje ih demantuju vrijeme i konkretna djela. Kao i sve što je Vlada obećala i realizovala u kratkom vremenskom periodu, tako će i buduća lokalna vlast, na čelu sa PES-om, u kratkom vremenu vratiti našu Budvu na mjesto kojoj i pripada kao kraljici Mediterana”, rekli su iz PES-a Budva.

Kako su naveli, izgradnja vrtića, gradske bolnice i saobraćajne zaobilaznice, su neki od značajnih projekata na čijoj će realizaciji, u saradnji sa centralnom vlašću, raditi buduća lokalna samouprava.

“Ako uzmemo u obzir da naši penzioneri sa minimalnim penzijama već imaju benefite od programa Evropa sad 2, a uz izvjesnost da nas ubrzo očekuje i uvećanje minimalnih i prosječnih zarada, nema dileme da je PES kroz izvršnu vlast na državnom nivou dokazao posvećenost unapređenju kvaliteta života”, dodaje se u saopštenju.

Vodeći se takvim primarnim ciljevima, učešćem PES-a u lokalnoj vlasti, kako su poručili, u velikoj mjeri će se doprinijeti i dodatnom unapređenju kvaliteta života građana Budve.

“Zato je važno da građani Budve iskoriste pravo glasa i pruže šansu našem poketu, koga čine ljudi čistih biografija”, zaključuje se u saopštenju.

