Redžić: Prenosna mreža stabilna i spremna za turističku sezonu

Podgorica, (MINA) – Prenosna mreža u Crnoj Gori je stabilna i sprema za ljetnju turističku sezonu, poručio je direktor Nacionalnog dispečerskog centra, Ranko Redžić.

On je kazao da je Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), obavio sve planirane remonte prenosnih objekata, koje inače i planiraju u proljeće, kako bi bili spremni za ljetnju sezonu.

„Prenosna mreža je u vrlo dobrom stanju. Očekujemo, kao i prethodnih godina, sigurno i stabilno napajanje, bez prekida“, rekao je Redžić agenciji MINA.

On je istakao da je osnovna odgovornost CGES-a sigurno snabdjevanje korisnika u Crnoj Gori, navodeći da je u posljednjih deset godina kompanija investirala oko 200 miliona EUR u sistem i razvila više važnih projekata.

„Među njima se ističe podmorska interkonekcija prema Italiji, koja se sastoji od trafostanice Lastva i dalekovoda „Lastva-Pljevlja“, kao i rekonstrukcija više dalekovoda i trafostanica i izgradnja više novih trafostanica“, rekao je Redžić.

On je dodao i da je ugrađen i novi SCADA sistem, kao i da je zamijenjen sistem zaštite i upravljanja u svim objektima.

Redžić je naglasio da je sve to značajno doprinijelo kvalitetu rada elektroprenosnog sistema i sigurnosti napajanja korisnika.

„U narednih pet godina očekuje se investiranje još oko 200 miliona EUR u prenosni sistem, prvenstveno u cilju priključenja obnovljivih izvora električne energije, odnosno zelene tranzicije“, najavio je Redžić.

On je, govoreći o prekidima u snabdijevanju potrošača, kazao da su 2019. godine zabilježena 174 prekida, dok je prošle godine evidentiran 41, i to mahom usljed vremenskih nepogoda.

Redžić je naveo da je 2019. godine bilo 2.636 megavat sati neisporučene energije, a prošle godine svega 304.

„Ti podaci ukazuju na višestruko smanjenje neisporučene energije, odnosno značajno povećanje kvaliteta pružanja usluge“, rekao je Redžić.

Kako je kazao, u Crnoj Gori je 2019. godine prosječno svaki potrošač bio sedam sati bez napanja električnom energijom na godišnjem nivou zbog prekida u prenosnom sistemu, a prošle godine 50 minuta za 12 mjeseci.

Upitan kakav je uticaj podmorske interkonekcije sa Italijom na finansijsko stanje u kompaniji, Redžić je odgovorio da je projekat povezivanja sa Italijom više nego uspješan i podsjetio da je on već u pogonu od decembra 2019. godine, a da je trafostanica Lastva puštena u rad još prije toga.

On je istakao da je za skoro četiri godine CGES od tog projekta prihodovao 45 miliona EUR.

„HVDC Monita je doprinio povećanju prihoda na aukcijama za prenosne kapacitete na ostalim granicama za 30 miliona EUR. Tako da su ukupni efekti od HVDC-a u prethodne četiri godine oko 75 miliona, što je više nego dobar podatak koji zaslužuje da bude istaknut“, rekao je Redžić.

Kako je kazao, taj prihod se u CGES-u tretira kao vanredni.

To, kako je dodao, znači da se za taj iznos umanjuje suma koju građani plaćaju za troškove elektroprenosnog sistema.

„I da, bez obzira na veliki iznos investicija koje imamo u naš sistem, neće doći do povećanja cijene prenosa električne energije za građane, već očekujemo da eventualno u narednom periodu dođe i do smanjenja“, poručio je Redžić.

