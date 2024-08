MPCFL: Bez pobjednika u duelu Arsenala i Perovca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Arsenala i Petrovca igrali su danas u Tivtu neriješeno 1:1, u premijernom meču petog kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Domaćin je poveo već u drugom minutu golom Abdulsameda Abdulaha.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Marko Šimun u 44. minutu.

Vodeća Budućnost igraće u Baru, u 20 sati, protiv Mornara, dok će se u Petrovcu, 45 minuta kasnije, sastati Otrant-Olimpik i Dečić.

Za 20 sati zakazan su i dueli Bokelja i Sutjeske u Kotoru, odnosno Jezera i Jedinstva u Beranama.

