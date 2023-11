Martinović i Kovinić eliminisani na startu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti Andrija Martinović i Stefan Kovinić eliminisani su na startu

Evropskog prvenstva za mlađe seniore u Njemačkoj.

Martinović je u prvom kolu kategorije do 100 kilograma poražen od Slovaka Viktora Adama, koji se kasnije domogao bronzanog odličja.

Od Kovinića u kategoriji preko 100 kilograma bolji je bio Alin Bagrin iz Moldavije.

Bagrin je zaustavljen u repesažu, gdje u duelu protiv Njemca Danijela Udsilaurija nije uspio da izbori meč za medalju.

Prvo kolo juče je prošao Petar Radović, u kategoriji do 66 kilograma, ali je u drugom izgubio od novog prvaka Evrope, Moldavca Radua Izvoreanua.

Šampionat u njemačkom u Potsdanu okupio je 310 najboljih mladih takmičara i takmičarki Evrope iz 37 država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS