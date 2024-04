Košarkaši Podgorice u polufinalu plej-ofa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice plasirali su se u polufianale plej-ofa ABA Druge lige.

Podgorica je danas u Ćajedtini, u revanš meču četvrtfinala, savladala Zlatibor 100:93 i sa dva trijumfa izborila nastavak takmičenja.

Prvi međusobni duel pred svojim navijačima dobila je 113:89.

Podgorički sastav do pobjede vodili su Dejlen Kunc sa 15 i Filip Anđušić sa 14, Brendon Slaj je ubacio 13, a poen manje Marko Kljajević.

Podgorica će u polufinalu igrati sa boljim iz duela između Sutjeske i Vojvodine.

Novosadski tim prvi duel u Nikšiću dobio je 89:84.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS