Kadetkinje poražene od Kosova

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Rožajama, u drugom prijateljskom meču, od Kosova 3:0.

Prvi međusobni duel završen je neriješeno 1:1.

Kosovo je do pobjede na stadionu Bandžovo brdo došlo golovima Eljone Paci u 37. i Olse Magastene u 43. i 66. minutu.

Selektor Mirko Marić kazao je da se još jednom pokazalo da crnogorskoj selekciji teško pada druga utakmica u tri dana.

“Posebno je to danas bilo izraženo, čini mi se kao nikada do sada, zbog toga smo odigrali veoma loše. Uprkos današnjem porazu, dosta toga smo vidjeli u ta dva meča, kroz utakmice se to najbolje vidi. Znamo sa čime raspolažemo i gdje možemo da napredujemo, tako da se nadam da ćemo spremni dočekati kvalifikacije”, rekao je selektor Marić.

