Odobrena reakreditacija Fakultetu za crnogorski jezik

Podgorica, (MINA) – Fakultet za crnogorski jezik i književnost (FCJK) dobio je pozitivnu ocjenu u postupku evaluacije i preporuku za produžetak reakreditacija ustanove, osnovnih i master studija, na period od pet godina.

Iz te visokošlosle ustanove saopšteno je da je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, a na osnovu Zahtjeva za reakreditaciju, direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđivenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO) Goran Danilović donio Rješenje kojim se tom Fakultetu odobrava reakreditacija.

“Time se potvrđuje posvećenost FCJK dostizanju i njegovanju evropskih standarda i smjernica u obezbjeđenju kvaliteta u visokome obrazovanju te predanost unapređenju akademskih programa i ispunjavanju potreba studenata”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da FCJK nastavlja obrazovnu misiju i promociju crnogorskoga jezika, književnosti i kulture.

Oni su se zahvalili prijateljima FCJK koji su im pružali podršku u, kako su kazali, atmosferi medijskoga linča i svakovrsnih pritisaka kojima su bili izloženi ne samo u postupku reakreditacije.

“Zahvaljujemo i Daniloviću na kontinuiranome višegodišnjem negativnom stavu o FCJK s nadom da će taj svoj stav i dalje javno promovisati jer svoj ugled i društvenu poziciju FCJK gradi upravo boreći se protiv anticivilizacijskih stremljenja koje zastupaju političari poput Danilovića”, zaključuje se u saopštenju.

