Dulović vicešampion svijeta

Budimpešta, (MINA) – Crnogorski karatista Nenad Dulović sa srebrnim odličjem završio je nastup na 26. Svjetskom seniorskom prvenstvu.

On je danas u Budimpeti, u finalnom meču kategodije do 67 kilograma, poražen od Francuza Stivena da Koste 5:3.

Dulović je u posljednoj sekundi akcijom došao do tri poena, ali su sudije procijenile da su ostvarena nakon isteka vremena.

Plasmanom u finale ostvario je najveći uspjeh crnogorskog karatea od obnove nezavisnosti.

Dulović je na putu do istorijskog finala i uspjeha karijere eliminisao Tonija Noa Pizina iz Švajcarske 1:0, Žoakima Mendeša iz Portugala 6:4, Fahada Alkhatamija iz Saudijske Arabije 8:0, Italijana Đanluku De Viva 5:0 i u polifinalnom meču Mohameda Ozdemira iz Njemačke 3:0.

Karatista Omladinca, koji do sada nije imao pojedinačno seniorsko odličje sa najvećih takmičenja, nije uspio da prekine dominaciju Da Koste, koji je u Budimpeštu došao kao zvanični evropski, svjetski i olimpijski šampion.

Dulović u seniorskoj karijeri ima i ekipno srebro sa šampionata Evrope u Poreču 2021, a kao mlađi senior može se pohvaliti srebrom sa šampionata Evrope u Sofiji 2017. i bronzom u Alborgu dvije godine kasnije.

On je osvojio drugo seniorsko svjetsko odličje za crnogorski karate u nezavisnoj Crnoj Gori, nakon bronze Marine Raković iz Linca 2016. godine.

Rezultat Dulovića dodatno dobija na značaju ako se ima u vidu da je Crna Gora jedina država sa prostora bivše Jugoslavije koja je imala finalustu u Budimpešti.

Crna Gora se u svojoj novijoj istoriji može pohvaliti i sa 12 evropskih medalja u seniorskoj konkurenciji.

Srebrni medalje osvojili su muški tim u borbama 2021. u Poreču i Mario Hodžić 2019. u Gvadalahari, koji ima i bronzanu medalju, dvije godine ranije, u turskom Koćeliju.

Srebrni tim, osim Hodžića, činili su i Nenad Dulović, Nikola Malović, Predrag Smolović, Balša Miličković i Andrija Fatić.

Bronzanim odličjem mogu se pohvaliti i Jelena Maksimović (2014. i 2021), Dragana Konjević (2016), Marina Raković (2012, 2013. i 2015), Nikola Malović (2019), ženski kata tim u sastavu Milena Milačić, Tijana i Biserka Radulović (2007) i muški tim Vladimir Mijač, Kenan Nikočević, Arijan Kočan i Nikola Milić (2023).

