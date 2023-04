Dominacija Helene Backović i Nađe Boričić, Omladincu 15 medalja u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Karatisti Omladinca nastup na međunarodnom turniru Olimpik open u Skoplju završili su sa 15 medalja, a nastup su obilježile Helena Backović i Nađa Boričić sa po dva zlatna odličja.

Obje takmičarke imaju i još po jednu bronzanu medalju.

Backović, nekadašnja kadetska prvakinja Evrope, bila je zlatna u konkurenciji seniorki do 55 i u open kategoriji kod juniorki, a bronzana u juniorskoj konkurenciji do 53 kilograma.

Boričić je zlatne medalje osvojila u konkurenciji kadetkinja (preko 61) i open kategoriji, dok je bronzana bila u juniorskom openu.

Kvalitet je potvrdio i juniorski prvak svijeta, Emre Saljiu, koji je i u Skoplju bio najbolji u kategoriji do 76 kilograma.

Zlatne medalje osvojili su i kadeti Una Raković (do 54) i Jusuf Saljiu (do 52) i Sofija Jovanović u konkurenciji djevojčica do 12 godina (preko 46).

Raković ima i srebro u openu kod kadetkinja, a srebrna je bila i Ines Terzić (do 12 godina, preko 46).

Kao trećeplasirani, sa bronzanim odličjem, nastup su završili Veselin Škatarić u konkurenciji dječaka do 14 godina i kadetkinje Jovana Damjanović (do 61) i Katarina Velkovska (do 47).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS