Crnogorska selekcija u Kišinjevu sa Moldavijom

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske seniorske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Mirko Marić, objavio je danas spisak igračica za prijateljske utakmice sa Moldavijom, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Utakmice će biti odigrane 14. i 17. jula u Kišinjevu.

Marić je za predstojeće mečeve pozvao 20 igračica.

Na spisku su golmani: Anastasija Krstović (Sent Mihalj, Mađarska) i Ajša Kalač (bez kluba);

odbrana: Aleksandra Popović (Tomiris, Kazahstan), Helena Božić (Dinamo Moskva, Rusija), Maja Šaranović (bez kluba), Nađa Stanović (Ferencvaroš, Mađarska), Marija Maraš (Medik Konin, Poljska), Milica Radunović (bez kluba), Jovana Sarić i Andrea Janjušević (Ekonomist);

vezni red: Nađa Đurđevac (TSC, Srbija), Jasna Đoković (Split, Hrvatska), Jelena Karličić (Bordo, Francuska), Anđela Tošković (Crvena zvezda, Srbija), Sara Simonović (Budućnost i Nikolina Caković (bez kluba);

napad: Tatjana Osmajić (Breznica), Armisa Kuč (Fomget, Turska), Medina Dešić (bez kluba) i Jelena Vujadinović (Medik Konin, Poljska).

Selektor Marić kazao je da mečevi u Moldaviji dolaze u prilično nezgodnom terminu, imajući u vidu da je klupska sezona završena prije više od mjesec.

“Igračice su imale veliku pauzu poslije završetka obaveza u svojim klubovima. Mečevi sa Moldavijom predstavljaće nam generalnu probu za Ligu nacija, koja počinje u septembru. Moramo iskoristiti termin na što bolji način, pogotovo jer želimo da isprobamo novi sistem, računajući da ćemo tokom Lige nacija vjerovatno morati da ga mijenjamo usljed različitih okolnosti”, kazao je selektor Marić.

Obje utakmice u Kišinjevu počeće u 18 sati i 30 minuta.

