Crna Gora za peto mjesto

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolisti igraće za peto mjesto na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića pobijedili su večeras u Zagrebu, u razigravanju za palsman od petog do osmog mjesta, selekciju Rumunije 18:11.

Crnogorska reprezentacija je, nakon lošeg početka i vođstva Rumunije od 3:0, do kraja prve četvrine preokrenula na 4:3, na polovini meča bilo je 9:6, a u finišu treće 13:7.

Razlika je u finišu meča iznosila i sedam pogodaka (17:10), koliko je i bilo na kraju.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Đuro Radović sa četiri, Miroslav Perković postigao je tri, a po dva gola Konstantin Averka, Vlado Popadić, Stefan Vidović, Dušan Matković i Vasilije Radović.

U strijelace se jednom upisao i Aljoša Mačić.

U rumunskoj selekciji najbolji je vio Vlad-Luka Georgesku sa tri gola.

Crna Gora će za peto mjesto igrati u utorak sa Grčkom, koja je u razigravanju slavila protiv Srbije 12:10.

Istog dana na programu su finalni i meč za treče mjesto.

