Budućnost ponovo najbolja

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti 17. put pobjednice su Kupa Crne Gore.

Budućnost je danas u Podgorici, u finalnom meču, pobijedila ekipu Rudara rezultatom 34:17 (16:10).

Računajući i trofeje iz SFRJ, SRJ i SCG, Budućnost ima 28 trofeja Kupa.

Ove sezone osvojila je i Prvenstvo Crne Gore.

Najefikasnije u pobjedničkom timu bile su Ivana Godeč i Adriana Kardoso sa po šest, dok su po gol manje postigle Gordana Marsenić i Nađa Kadović.

U poraženom sastavu istakla se Jelena Vukčević sa četiri gola.

Za trofej u konkurenciji rukometaša, u 18 sati, igraće Budvanska rivijera Budva i Rudar.

