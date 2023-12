Akvanaut prvi na državnom prvenstvu

Podgorica, (MINA) – Ronilački centar Akvanaut pobjednik je državnog prvenstva u podvodnim vještinama koje je danas organizovao Ronilački savez Crne Gore.

Predsjednik Ronilačkog saveza Dušan Jovović rekao je da je u takmičenju učestvovalo osam ronilačkih klubova sa 11 takmičara.

“U svim disciplinama najbolje rezultate postigli su ronioci ronilačkog centra Akvanaut iz Podgorice koji su osvojili prva dva mjesta”, rekao je Jovović.

On je kazao da su po disciplinama treće mjesto zauzeli takmičari ronilačkog kluba Adriatic Blue iz Herceg Novog i ronilačog kluba Montenegro iz Čanja.

“I ove godine posebno su bili zapaženi rezultati mladih takmičara Ada Gargovića i Ana Marije Kustudić iz Akvanauta koji su sa prolaznim vremenima stvorili uslove da u narednoj godini predstavljaju državu na međunarodnim takmičenjima”, naveo je Jovović.

On je zahvalio upravi bazena u Budvi koja je Ronilačkom savezu izašla u susret i obezbijedila termine za organizaciju takmičenja.

“Ovo takmičenje je prošlo sa posebnom sjetom u znak pomena na skoro preminulog kolegu Željka Vukićevića koji se godinama unazad veoma uspješno takmičio u okviru državnih prvenstava”, kazao je Jovović.

