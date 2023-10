Živković: Popis odložiti za najmanje šest mjeseci

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) smatra da je potrebno ispuniti više uslova kako bi popis stanovništva bio uspješan, a ukoliko ti uslovi ne budu bili prihvaćeni, DPS će pozvati građane na bojkot popisa, rekao je vršilac dužnosti predsjednika te stranke Danijel Živković.

On je na konferenciji za novinare rekao da popis treba da bude odložen za šest mjeseci.

Prema riječima Živkovića, DPS smatra da nijesu ispunjeni osnovni preduslovi za uspješno organizovanje i sprovođenje popisa stanovništva.

Živković je rekao da je u javnosti prepoznata opravdana bojazan od fingiranja rezultata popisa, kao i od nesmetanog uticaja različitih interesnih zajednica van granica Crne Gore na rezultate samog popisa.

„Zato cijenimo da Vlada nije u stanju da u ovom trenutku obezbijedi demokratičnost i objektivnost sprovođenja samog popisa, kao ni instinitost njegovih rezultata, bez da ugrozi prava značajnog dijela građana“, kazao je Živković.

On je naveo da pored izazovne društveno-političke situacije u Crnoj Gori, nijesu ispunjeni ni osnovni formalno-pravni preduslovi za organizovanje popisa stanovništva.

Živković je rekao da DPS smatra da je neophodno ispuniti više uslova kako rezultati popisa ne bi bili predmet osporavanja ni u domaćim ni u međunarodnim krugovima, i kako bi rezultati popisa predstavljali istinit i validan statistički presjek navedenih kategorija.

DPS, kako je naveo, smatra da je potrebno odlaganje popisa stanovništva, za period od najmanje šest mjeseci.

„Odnosno dok se ne steknu svi formalno-pravni, administrativni i tehničko-bezbjednosni uslovi, za uspješno sprovođenje popisa stanovništva, čiji rezultati ne bi bili osporavani ni u domaćim, ni u međunarodnim krugovima“, dodao je Živković.

DPS, kako je dodao Živković, smatra da je neophodno zatražiti ocjenu Ustavnosti Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, i izvršiti njegovo usklađivanje sa drugim pravim aktima Crne Gore, istog ranga, kao i sa međunarodnim standardima i propisima koji tangiraju predstojeći Popis stanovništva.

Prema riječima Živkovića, neopdhodno je i ispunjavanje preporuka Evropske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu, koja je u svom dokumentu 2020. godine definisala jasne stavke, u cilju organizovanja transparentnog i otvorenog procesa popisa stanovništva za svaku zemlju.

„Naročito je neophodno imati u obzir preporuku broj 77, koja navodi da popis treba izbjegavati u izbornim godinama, kao i u periodu političke nestabilnosti“, kazao je Živković.

On je naveo da član 37 Zakona o popisu stanovništva jasno definiše da je sve podzakonske akte neophodno donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

„Zakon je usvojen prije gotovo godinu dana, a podzakonska akta još uvijek nijesu donijeta ili sa njima javnost nije upoznata“, rekao je Živković.

On je dodao da je Uprava za statistiku, sa drugim nadležnim Vladinim institucijama, u obavezi da zainteresovanu javnost blagovrmeno informiše o metodologiji sprovođenja popisa stanovništva.

Oni su, kako je rekao Živković, obavezni i da blagovremeno objelodani navedeni dokument, kako bi se formirala javna rasprava na temu kvaliteta, svrsishodnosti, usklađenosti i sprovodivosti aktivnosti predviđenih samom metodologijom.

Prema riječima Živkovića, neophono je pristupiti realizaciji preduslova za obuku popisivača, što u ovom trenutku, kako je ocijenio, nije izvodivo niti se obuci pristupilo, usljed činjenice da metodologija za sprovođenje popisa i uputstvo za popisivače, još uvijek nijesu objelodanjeni.

Živković je rekao da je neophnodo ispunjavanje člana 22 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, koji navodi da je Uprava za katastar i državnu imovinu, u saradnji sa Upravom za statistiku Crne Gore, dužna da blagovremeno, a najkasnije do tri mjeseca prije početka realizacije popisa, pripremi svu statistiko-tehničku dokumentaciju neophodnu za sprovođenje popisa.

On je naveo da je neophodno donošenje jasnog stava u dijelu neophodnog broja popisivača za nesmetano sprovođenje procesa, posebno imajući u vidu da je Uprava za statistiku objavila javni oglas za ugovorno angažovanje blizu četiri hiljade popisivača, i da se u prvom krugu nije prijavio dovoljan broj lica, zbog čega je oglas produžen do 9. oktobra.

Prema riječima Živkovića, nedovoljan broj popisivača dovodi u pitanje relevantnost i validnost samog procesa popisa stanovništva, s obzirom na to da je Zakonom definisano njegovo sprovođenje u svega 15 dana, što, kako je dodao, dosadašnji broj prijavljenih popisivača ne može sprovesti kvalitetno, u definisanom periodu.

Živković je rekao da je potrebno uvođenje obaveznog internog i eksternog monitoringa procesa popisa, uz unutrašnu kontrolu svih opozicionih (naročito parlamentarnih) partija, kao i eksternu kontrolu EUROSTAT-a.

On je naveo da je neophodno omogućiti predstavnicima opozicionih partija paritetno učešće u sprovođenu popisa stanovništva, kroz njihovo članstvo u popisnim komisijama (najmanje dva predstavnika opozicije), na mjestu preuzimanja rezultata na nivou lokalnih uprava, kao i na nivou Uprave za statistiku, ali i kroz njihovo prisustvo prilikom unošenja i brojanja rezultata popisa.

Živković je rekao da je potrebno omogućiti učešće opozicionih partija u izboru instruktora i popisivača, kao i prisustvo predstavnika opozicije prilikom obilaska domaćinstava pri vršenju popisa.

DPS, kako je dodao, raspolaže informacijom da nijedan član opozicionih partija, koji ispunjava uslove propisane javnim oglasom, a koji je konkurisao za instruktora, nije prihvaćen za vršenje poslova instruktaže, uprkos činjenici da shodno Zakonu, ne smije da postoji diskriminacija ni po jednom osnovu, pa ni po osnovu nečije političke pripadnosti.

Živković je rekao da traže ponovno štampanje popisnih listića uz prisustvo jasnog internog i eksternog monitoringa, s obzirom da je javnost informisana da je oštampano oko dva miliona popisnih listića, dok je MONSTAT definisao broj od 617 hiljada osoba koja se obuhvataju popisom.

On je kazao da je potrebno definisati jasan iskaz zdravstvenog sistema u odnosu na rizične grupe i najugroženije bolesnike oboljele od COVID 19.

Kako je dodao Živković, potrebno je i definisati način obavljanja popisa stanovništva i ostvarenja prava ovih građana, što je standard u svim realizovanim popisima u zemljama EU počev od 2019. godine.

Živković je rekao da je obavezna izrada plana rizika popisa, što je obaveza Uprave za statistiku, a koji je postojao u svim prethodnim popisnim procesima, o čemu su upoznati i predstavnici EUROSTAT.

On je dodao da je obavezna izrada marketing plana kampanje za popis stanovništva, s obzirom da je Uprava za statistiku shodno Zakonu i statističkim standardima, dužna edukovati građane o pravima i načinu realizacije popisa.

Živković je pozvao Vladine institucije i nadležna ministarstva da hitno da pristupe zaštiti građana od političkog uticaja u javnosti, od različitih organizacija, na njihovo opredjeljenje tokom sprovođenja samog popisa stanovništva, čime bi se zaštitila objektivnost pružanja informacija tokom popisa i obezbijedila validnost popisnih rezultata.

On je kazao da treba uputiti zahtjev Agenciji za zaštitu ličnih podataka, za aktivno uključivanje u cjelokupni proces, a u cilju obezbjeđivanja tajnosti podataka građana koji su predmet popisa.

Živković je rekao da je potrebno pristupiti kreiranju softverskog rješenja koje omogućava digitalni unos podataka na licu mjesta, kao i njihovu centralizaciju koja se vrši direktnim unosom od popisivača, prilikom razgovora sa građanima.

To, kako je dodao, predstavlja i dodatni kontrolni mehanizam u smislu da građani nakon sprovedenog popisa, mogu da unosom svog matičnog broja, provjere validnost podataka koji se odnose na njih, a koji su obuhvaćeni popisom.

Živković je rekao da DPS očekuje jasan stav Ministarstva finansija, Uprave za statistiku i svih drugih nadležnih institucija, koje učestvuju u realizaciji popisa stanovništva, povodom navedenih uslova.

On je rekao da opozicione partije očekuju poziv Ministarstva finansija i direktora Uprave za statistiku za definisanje termina zajedničkog sastanka, na kojem bi se razgovaralo o participaciji opozicionih partija i civilnog sektora, u definisanju internog monitoringa i odlaganju procesa popisa stanovništva, kao i o definisanju zajedničkih napora u cilju obezbjeđenja svih logističkih preduslova.

„U slučaju da nadležne državne institucije nastave da i dalje zanemaruju sve navedene nedostatke, ne pristupe ispunjavanju navedenih Uslova i ne donesu odluku o odlaganju samog popisa, DPS ce pozvati građane, na bojkot popisa stanovništva“, poručio je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS