Zbog nasilja u porodici izrečene kazne od preko 45 godina zatvora

Podgorica, (MINA) – Za krivično djelo nasilje u porodici u posljednje dvije i po godine izrečeno je preko 45 godina zatvora, saopštili su iz Osnovnog suda.

Kako se navodi, zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici u 2021, 2022. i prvoj polovini ove godine, pred Osnovnim sudom formirano je 194 predmeta, 156 je riješeno, a 38 je i dalje u radu.

„Izrečeno je preko 45 godina zatvora, 1.060 časova rada u javnom interesu, jedna novčana kazna, 54 uslovne osude, 28 mjera bezbjednosti zabrane približavanja, 14 mjera bezbjednosti obaveznog liječenja alkoholičara“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su izrečene i četiri mjere bezbjednosti obaveznog liječenja narkomana, pet mjera bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje u zdravstvenoj ustanovi.

U Osnovnom sudu u Podgorici u periodu od 1. januara 2021. godine zaključno sa 20. junom ove godine formirana su 194 predmeta zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici protiv 195 okrivljenih lica.

Oni su naveli da je 38 predmeta u radu, dok je u 156 predmeta donijeta odluka.

Iz Osnovnog suda su rekli da je u 76 predmeta donijeta presuda kojom su okrivljeni osuđeni na kazne zatvora u ukupnom trajanju od skoro 44 godine.

„U šest predmeta okrivljeni su osuđeni na kazne zatvora koji će se izvršavati u prostorijama za stanovanje (kućni zatvor) u ukupnom trajanju od godine i devet mjeseci“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, izrečene su 54 uslovne osude, dok su u sedam predmeta okrivljeni osuđeni na kaznu rada u javnom interesu, u ukupnom trajanju od 1.060 sati.

U jednom predmetu, kako se navodi, okrivljeni je osuđen na novčanu u iznosu od tri hiljade EUR.

Iz Osnovnog suda su rekli da je u pet predmeta rješenjem izrečena mjera bezbjednosti – obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi.

„U tri predmeta je donijeto rješenje kojim se odbija optužni predlog, u jednom predmetu donijeto je rješenje o obustavi krivičnog postupka (usljed smrti okrivljenog), a u tri predmeta je donijeta oslobadjajuća presuda“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je u 28 predmeta izrečena mjera bezbjednosti zabrane približavanja.

„Zatim 14 mjera bezbjednosti obaveznog liječenja alkoholičara, četiri mjere bezbjednosti obaveznog liječenja narkomana, a u jednom predmetu izrečena je mjera zaštitnog nadzora javljanja nadlažnom organu“, navodi se u saopštenju Osnovnog suda.

Oni su rekli da od navedenog broja završenih predmeta u izvještajnom periodu, 25 predmeta nije pravosnažno na kraju prve polovine ove godine.

