Zalažu se za poboljšanje uslova obrazovanja

Podgorica, (MINA) – Pokret Naprijed zalaže se za kontinuirano poboljšanje uslova obrazovanja u Podgorici i Crnoj Gori, poručio je kandidat tog pokreta za gradonačelnika Glavnog grada Vuk Kadić.

On je rekao da je vizija liste koju predovodi Podgorica sa savremenim školama koje zadovoljavaju sve potrebe učenika, kako u pogledu kvaliteta obrazovanja, tako i u pogledu bezbjednosti.

“U našem programu, izgradnja novih škola predstavlja ključni prioritet, kako bismo smanjili prenatrpanost postojećih obrazovnih ustanova i omogućili svakom djetetu kvalitetno obrazovanje u zdravom okruženju”, naveo je Kadić u saopštenju.

Kako je dodao, osim unapređenja obrazovne infrastrukture, insistiraju i na poboljšanju bezbjednosti u blizini škola.

“Sigurnost naših najmlađih mora biti na prvom mjestu. Zato se zalažemo za hitnu ugradnju kamera za kontrolu saobraćaja u svim zonama oko škola, kao i postavljanje ležećih policajaca na ključnim raskrsnicama i ulicama”, istakao je Kadić.

Prema njegovim riječima, ti koraci su neophodni kako bi smanjili brzinu saobraćaja i povećali pažnju vozača u blizini škola, čime bi osigurali da djeca sigurno dolaze do svojih učionica i vraćaju se kućama.

Kadić je kazao da će, pored tih mjera, jedan od ključnih prioriteta Pokreta Naprijed biti povećanje plata prosvjetnim radnicima.

“Svjesni smo da su prosvjetni radnici stubovi našeg obrazovnog sistema i da kvalitet obrazovanja direktno zavisi od njihovog zalaganja i motivacije. Povećanje plata je neophodno kako bi se njihov trud i posvećenost adekvatno nagradili, te stvorili uslovi za dalji profesionalni razvoj i motivaciju da i dalje daju svoj maksimum u radu sa djecom”, rekao je Kadić.

On je poručio da djeca zaslužuju najbolje, a da se Pokret Naprijed bori za to.

