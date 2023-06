Vuksanović: Rezultat HGI pobjeda zajedništva

Podgorica, (MINA) – Izborni rezultat Hrvatske građanske inicjative (HGI) pobjeda je zajedništva među Hrvatima i Crnogorcima, ocijenio je lider te stranke Adrijan Vuksanović.

On je novinarima kazao da je došao trenutak da kaže ono u šta su vjerovali.

„Ovo je pobjeda zajedništva među Hrvatima, ali i među Hrvatima i Crnogorcima. Hvala svim suverenistima koji su vjerovali u našu politiku. Bićemo i ubuduće najsigurniji glas za Crnu Goru”, kazao je Vuksanović.

On je kazao da neće iznevjeriti one koji su ih glasali.

„HGI će nastaviti sa svjedočenjem svih vrijednosti na korist hrvatskog naroda i države Crne Gore“, naveo je Vuksanović.

On je kazao da znaju ko ih je podržao, i da ih to čini ponosnim.

“Nećemo vas iznevjeriti i sada ćemo još snažnije zastupati ideje koje su od značaja za sveukupno stanovništvo“, poručio je Vuksanović.

