Vuković kandidat DPS za gradonačelnika Podgorice

Podgorica, (MINA) – Podgorički Odbor Demokratske partije socijalista (DPS) predložiće na predstojećoj sjednici Skupštine Glavnog grada, koja će se održati u utorak, da Ivan Vuković bude kandidata za gradonačelnika.

“Odbor je uvjeren da je Vuković dosadašnjim rezultatima, posvećenošću, vizijom razvoja i unaprijeđenja grada, odgovornim izborima i realizacijom svih prioritetnih potreba građana, zaslužio punu podršku da i ubuduće nastavi, kao i u prethodnom periodu, da na najbolji način vodi računa o interesima građana Podgorice”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS su kazali da je na sjednici razmatran Izvještaj o realizaciji izbornog programa DPS Podgorice.

“Odbor je iskazao puno zadovoljstvo zbog činjenice da je Glavni grad doživio najintenzivniju transformaciju u svojoj istoriji. Uz kontinuirano uvećanje budžetskih prihoda, realizovane su brojne kapitalne investicije, od kojih je najvažnija gradnja Sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda”, dodaje se u saopštenju.

Pored Jugozapadne obilaznice, Donjogoričkog bulevara, posljednje faze obilaznice prema Golubovcima, dionice bulevara prema Tuzima, iz DPS-a su naveli da su izgrađene brojne druge gradske i prigradske saobraćajnice i bitno je unaprijeđenjena komunalna i sportska infrastruktura.

“Posebno je značajna humanizacija života u gradu kroz parkovske površine, socijalne servise, dječja igrališta i uređene oaze za odmor i rekreaciju od kojih se izdvaja šetalište duž Morače”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je veliki napredak učinjen iz oblasti očuvanja životne sredine i upravljanja otpadom u skladu sa evropskim standardima i najboljom praksom “pametnih” gradova.

“Unapređenje ekonomskog ambijenta i podrška biznis zajednici razvijana je kroz programe namijenjenih za razne kategorije preduzetnika, posebno Biznis zone Glavnog grada”, kaže se u saopštenju.

Bogat kulturni i socijalni sadržaj za sve uzraste učinio je, kako se dodaje, da Podgorica važi za moderan grad koji artikuliše najznačajnije trendove velikih evropskih gradova.

“Uzimajući sve to u obzir, kao rezultat velikog broja realizovanih programskih ciljeva, proistekla je i odluka podgoričkog odbora DPS-a da pruži punu podršku Vukoviću da nastavi uspješno vođenje Glavnog grada”, zaključuje se u saopštenju.

