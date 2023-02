Vlada određivanjem datuma popisa bježi od izbora

Podgorica, (MINA) – Vlada određivanje datuma popisa pokušava da produži politički život i pobjegne od vanrednih parlamentarnih izbora koji su preduslov za prevazilaženje društveno-političke krize, ocijenile su Socijaldemokrate (SD).

Kako je kazao član Izvršnog odbora SD-a Miloš Mašković, koalicija Građanski pokret URA-Socijalistička narodna partija zarobila je državu Vladom u tehničkom mandatu.

Navodi se da te dvije partije pokušavaju da na svaki mogući način pobjegnu od vanrednih parlamentarnih izbora koji su preduslov za prevazilaženje društveno-političke krize koju su kreirale 42. i 43. Vlada.

“Određivanje datuma popisa nije ništa drugo nego još jedna u nizu nelegitimnih odluka vlade u tehničkom mandatu koja sebi pokušava da produži politički život i nastavi sa svojim retrogradnim politikama koje bi dodatno produbile već postojeću krizu”, kazao je Mašković.

Te, kako je dodao, retrogradne politike ogledaju se u činjenici da se od pitanja popisa, koje je čisto statističko pitanje, pravi parekselsans političko pitanje iako ono to nije.

“Prikupljanje podataka o vjeri, naciji i jeziku samo će još brutalnije polarizovati društvo zato što se to građanima predstavlja kao pitanje života i smrti”, smatra Mašković.

On je podsjetio da se podaci o navedenim pitanjima ne prikupljaju u gotovo dvije trećine zemalja članica Evropske unije.

“U tom smislu SD je Skupštini predložio da se ta pitanja izuzmu iz popisa, ali za nešto tako nije bilo sluha kod parlamentarne većine, što će, sada već izvjestan popis stanovništva pretvoriti u teren za političko nadgornjavanje”, naveo je on.

Mašković je rekao da Vlada u tehničkom mandate u godini u kojoj se očekuju vanredni parlamentarni izbori, mimo volje građana i parlamenta donosi odluku o održavanju popisa stanovništva.

On je poručio da je to praksa koja nije zabilježena ni u državama sa mnogo manje demokratskih kapaciteta u odnosu na Crnu Goru.

