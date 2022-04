Vlada nastavlja da podriva međunarodnu poziciju Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Vlada Zdravka Krivokapića, oklijevanjem da donese odluku o uvođenju sankcija Rusiji, nastavlja da podriva međunarodnu poziciju Crne Gore, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz DPS-a su kazali da smijenjena Vlada ni u četvrtak nije donijela odluku o sankcijama, iako se deklarativno usaglašava sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU).

“Kleronacionalistička, anticrnogorska Vlada, formirana od onih koji su na talasima litija došli na vlast, u kontinuitetu ruši mukotrpno sticani međunarodni ugled države”, kazali su iz DPS-a.

Iz te partije su ocijenili da oni, koji su licemjerno govorili o „sprženoj zemlji“, nakon što su zaista spržili ekonomiju, institucije, investicije, velika preduzeća, nastavljaju da podrivaju međunarodnu poziciju Crne Gore.

Kako su naveli, sada je svima postalo bjelodano koliko je Vlada spremna da ide u činjenju protiv Crne Gore i njenih interesa.

“Vlada i ovoga puta isključivo slijepo slijedi Beograd i njegov način vođenja spoljne politike”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da taj spoljnopolitički kurs nije ništa drugo do skrivanje Beograda iza danas neprimjenjivog koncepta nesvrstanosti, dok se u stvarnosti podržavaju oni koji već sedmicama ubijaju civile po Ukrajini.

Kako su naveli, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa “svojih kič parada” poručuje da 80 odsto građana Srbije podržava Rusiju.

“Ne može ni biti drugačije kada je on jedan od oslonaca ruske politike na Balkanu, koji se stalno hvali kako je imao 19 susreta s Vladimirom Putinom, tvorcem najveće agresije u poslijeratnoj Evropi”, kazali su iz DPS-a.

Oni su ocijenili da je dejstvo te politike u regionu infektivno, što je, kako su kazali, očigledno zahvatilo i smijenjenu Vladu i njene ministre.

Kako su naveli u saopštenju, na Zapadu i dalje postoje pojedinci koji vjeruju kako je to doprinos regionalnoj stabilnosti, hvaleći Vučićeve stavove u tvitovima i porukama podrške.

“To zaista zbunjuje javnost u Crnoj Gori – članici NATO, u kojoj ministrice i ministri, neskriveni favoriti zapadnih partnera ne dozvoljavaju da se usvoji odluka o primjeni sankcija protiv ruskog agresora”, rekli su iz DPS-a.

Oni, kako smatraju u DPS-u, ne slijede zapadne vrijednosti, nego Vučića i njegovu politiku, “kao što on slijedi rusku”.

Oni su poručili da vjeruju kako je oklijevanje da se uvedu sankcije Rusiji jedno od posljednjih nepočinstava Vlade, koja, kako su rekli, broji svoje posljednje dane.

“Dugo ćemo plaćati fakture neznanja te takozvane ekspertske Vlade i njenog anticrnogorskog djelovanja, ali je najvažnije da Crna Gora ostaje čvrsto na strateškom kursu svoje evropske i evroatlantske politike”, zaključili su iz DPS-a.

