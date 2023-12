Verlinden: Ohrabruje proaktivan pristup nove vlade

Podgorica, (MINA) – Proaktivan pristup nove vlade je ohrabrujući, rekla je ministarka unutrašnjih poslova Belgije Anelis Verlinden dodajući da očekuje konkretni da će rezultati potvrditi da je Crna Gora predvodnik u evropskim integracijama.

Ona je u Briselu razgovarala sa ministrom unutrašnjih poslova Crne Gore Danilom Šaranovićem.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjh poslova (MUP), istaknuta odlična saradnja policija Belgije i Crne Gore, posredstvom INTERPOL-a i njihove kancelarije u Briselu.

Verlinden je kazala da će fokus Belgije tokom predsjedavanja Savjetom Evrope u prvoj polovini naredne godine, biti na kritičnoj infrastrukturi i borbi protiv terorizma.

Ona je, kako se navodi, izrazila zadovoljstvo povodom potpisanog bilateralnog sporazuma o implementaciji zajedničkog akcionog plana u ovoj oblasti između Crne Gore i Evropske komisije.

Dodaje se da je Verlinden istakla da je ohrabrujući proaktivan pristup nove vlade, i iskazala očekivanje da će konkretni rezultati potvrditi da je Crna Gora predvodnik u evropskim integracijama.

Šaranović je rekla da je MUP kredibilan partner u odlučnoj borbi protiv svih oblika kriminala i korupcije.

On je kazao da su reforme u oblasti vladavine prava i realizacija privremenih mjerila prioritet MUP-a.

„Jačanjem administrativnih kapaciteta i promovisanjem punog profesionalizma službenika, obezbijedićemo garancije za uspješno sprovođenje reformi“, kazao je Šaranović.

Iz MUP su rekli da su se sagovornici, svjesni da kriminal ne poznaje granice i da borba protiv organizovanog kriminala, korupcije i nelegalnih migracija, zahtijeva snažan odgovor, saglasili da je internacionalna saradnja i razumijevanje izazova neophodnost.

