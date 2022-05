Važno nastaviti proces ujedinjenja Evrope i širenja NATO-a

Podgorica, (MINA) – Proces ujedinjenja Evrope i širenje NATO-a važno je nastaviti u cilju bezbjednosti, stabilnosti i globalne konkurentnosti Evrope, poručeno je sa sastanka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i ambasadora Finske i Švedske Kima Lahdevirta i Anike Ben David.

Ambasadori su, informišući Đukanovića o ažurnim procedurama u nacionalnim institucijama, zahvalili na podršci Crne Gore članstvu u Alijansi, što se, kako su rekli, u Finskoj i Švedskoj visoko cijeni.

“Obostrano je izraženo očekivanje da će proces ratifikacije sporazuma o pristupanju trajati kratko i da će imati razumijevanje svih zemalja članica”, kaže se u saopštenju Službe za informisanje predsjednika.

Lahdevirta je podsjetio da je neposredan povod zahtjeva za prijem u Alijansu, agresija na Ukrajinu, ali i naglasio da su procesi proširenja Evrpske unije na Zapadni Balkan i proširenje NATO na sjeverni dio Evrope, komplementarni procesi, koji idu ruku pod ruku u cilju ujedinjene evropske perspektive.

Ben David je istakla da je motiv za razmatranje evropske bezbjednosne perspektive u Švedskoj, brutalno prekinuti 200. godišnji mir u kojem je uživala ta država, uz zadovoljstvo što su obje države zajedno na putu ka članstvu u NATO.

Đukanović je rekao da su Finska i Švedska prijateljske države Crne Gore, kojima je država zahvalna za podršku evropskim aspiracijama kao uzornim modelima u brojnim oblastima.

On je, kako se navodi, čestitao na efikasno sprovedenim procedurama u nacionalnim okvirima, ističući da agresija na Ukrajinu nikoga ne može ostaviti ravnodušnim i da niko ne može ostati neutralan u odnosu na posljedice agresije na svaku evropsku državu.

Đukanović je ocijenio da će pristupanje Finske i Švedske, osnažiti Alijansu, donijeti novi kvalitet i vrijednost, što će, vjeruje, razumjeti sve članice.

Prema riječima Đukanovića, Crna Gora zna značaj ažurnog pristupanja, i “potrudićemo se da budemo jedna od prvih zemalja koja će ratifikovati sporazum”.

“Zajednički ocijenjeno da je jako važno nastaviti proces ujedinjenja Evrope i širenje NATO u cilju bezbjednosti, stabilnosti i globalne konkurentnosti Evrope”, kaže se u saopštenju.

Ambasadori su, kako se navodi, pozdravili i formiranje nove Vlade u Crnoj Gori, kao podsticaj daljoj evropskoj perspektivi države.

Dodaje se da su razmijenjena mišljenja i o unapređenju bilateralne saradnje, posebno u oblasti ekonomije, trgovinske i turističke razmjene i primjeni dobrih iskustava i praksi Finske i Švedske u Crnoj Gori, posebno u oblasti obrazovanja.

