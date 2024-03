Uhapšen zbog davanja mita

Podgorica, (MINA) – Službenici stanice policije Šavnik uhapsili su državljanina Srbije M.P. (34) koji je policijskom službeniku ponudio novac u cilju izbjegavanja odgovornosti za počinjeni prekršaj, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su kazali da je šavnička policija uhapsila M.P. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo davanje mita.

“M.R. je, nakon preticanja preko pune lnije, policijskom službeniku ponudio novac u iznosu od deset EUR sa ciljem izbjegavanja odgovornosti za počinjeni prekršaj”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli i da su njihovi službenici u Šavniku za dan, sprovedenim kontrolama u saobraćaju, vozačima izdali 13 prekršajnih naloga i podnijela jednu prekršajnu prijavu.

Dodaje se da je policija isključila dva vozila iz saobraćaja i oduzela par registarstkih oznaka.

