Uhapšen osumnjičeni za nanošenje teških tjelesnih povreda

Podgorica, (MINA) – Službenici budvanske policije uhapsili su N.Z. (26) iz Srbije zbog nanošenja teških tjelesnih povreda M.P, saopštili su iz Uprave policije dodajući da se za četiri osobe traga.

Iz policije su rekli da je u četvrtak Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti (OB) Budva prijavljeno da je na šetalištu Slovenska obala ispred jednog ugostiteljskog objekta grupa mladića fizički napala M.P, zadajući mu udarce u predjelu glave i tijela.

M.P. je, kako se dodaje, tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede.

„Pripadnici budvanske policije su identifikovali, locirali i uhapsili N.Z. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda, zajedno sa još četiri osobe“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da policijski sluzbenici OB Budva preduzimaju dalje mjere i radnje na lociranju i procesuiranju jos četiri osumnjičena koja su učestvovala u predmetnom krivičnom djelu.

