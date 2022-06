U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 15. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 9 do 10 sati: Bioči, Rijeka Piperska, Lutovo, Pelev Brijeg, Duga, Potoci, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Kupine, Dromira, Orah, Seoštica, Boljesestre, Klopot, Potkrš, Jelin Dub, Crkvice, Bratonožići, Mrke, Blizna, Petrovići, Crpna Bioči, Ras, Podsić i Grudice;

– u terminu od 8 do 15 sati: Rogami, Radevići, Velje Brdo, Kula Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Miletine Njive, Lopate, Drezga, Madra, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Baći, Zavala i Radeća;

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Gornja i Donja Vrbica;

– u terminu od 8 do 12 sati – nekadašnji vojni magacin u ulici V Proleterske brigade uz prugu;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Maslina (dio ulica: Goce Delčeva, Vuka Mićunovića, Crnojevića i Stefana Mitrova Ljubiše);

– u terminu od 8 do 13 sati – dio Starog Aerodroma (dio Bulevara Veljka Vlahovića i Bulevara Pera Ćetkovića prema Koniku).

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 15 sati: Zagreda, Ivanj Uba, Jablan i Dolovi Kovački.

Cetinje

– u terminu od 9:30 do 15 sati – Rijeka Crnojevića i sela Riječke nahije;

– u terminu od 8 do 17 sati: Bata, Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Brankov Krš, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac, Kobilji Do, Vulaši, Velestovo, Bajramovica i Markovina.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Gvozd, Bršno, Trubjela i Krstac.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Nedajno.

Kotor

– u terminu od 9:30 do 11 sati: Stari grad, katedrala Sv. Tripuna i dio grada od katedrale do Gurdića;

– u terminu od 9 do 11 sati – Radanovići (Popova ulica).

Budva

– u terminu od 10 do 12 sati – dio naselja Pržno u blizini trafostanice;

– u terminu od 01 do 06 sati – kompletno područje opštine Budva (radove izvodi CGES – informacija važi i za 16. i 17. jun).

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati – dio sela Litine.

Ulcinj

– u terminu od 7:45 do 15 sati – Kruče Hije.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati – Vitine;

– u terminu od 9 do 9:30 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići;

– u terminu od 9 do 9:30 i od 10:30 do 11 sati: Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša i Đurđevića Tara;

– u terminu od 9 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 9 do 17 sati – selo Odžak (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova).

Šavnik

– u terminu od 10 do 12 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel – Ivica, motel – Provalija, Vrtoč Polje, Donja i Gornja Bukovica, fabrika vode ”Diva” u Donjoj Bukovici, Borovac, opština Šavnik, zgrada Policije, JU ”Obrazovni centar” Šavnik, supermarket Voli, Prva banka, kafana Lovac i fabrika vode u Gornjoj Bukovici;

– u terminu od 10 do 17 sati: Boan, Tušinja, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela, Štičije i Bare;

– u terminu od 9 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija,Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva i Borovac.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija;

– u terminu od 14 do 16 sati – Zgrada solidarne stambene izgradnje u ul. Svetog Save.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Radulići, Ravna rijeka, Zaton, Čokrlije-Rajkovići, Nikoljac, Tomaševo, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci i Moravac;

– u terminu od 8 do 9:30 sati: Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Livadice, Dubrave, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo i Požeginja;

– u terminu od 8 do 14:30 sati – Ivanje i Koraći;

– u terminu od 9 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac i repetitor ‘Kurilo’;

– u terminu od 9 do 16 sati: Osmanbegovo selo, Ivanje-Brežđe i Vrh.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 8 do 15 sati – Padež i Suva Gora;

– u terminu od 7 do 20 sati: ul. Boška Rašovića, Dunje Đokić i Milivoja Bulatovića.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 17 sati: Kaludra, Ravnjak, Crna Poda i Dobrilovina;

– u terminu od 9 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 9 do 13 sati: Štitarica, Marića luka – Papratine i Gornji Lepenac.

Gusinje

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Vusanje.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Đulići;

– u terminu od 10 do 14 sati: hemijska industrija „Polieks“, Babino, Drgosava, Zagrađe i dio sela Goražde.

Petnjica

– u terminu od 10 do 14 sati – kompletno područje opštine Petnjica.

Rožaje

– u terminu od 7 do 15 sati – kompletno područje opštine Rožaje;

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Crnča.

Plav

– u terminu 8:30 do 14:30 sati – dio sela Hoti.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

