Deficit budžeta manji od planiranog

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je u prvih pet mjeseci ove godine ostvarila deficit budžeta u iznosu od 45 miliona EUR, odnosno na nivou od 0,6 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazali su podaci Ministarstva finansija.

“To je 61,2 miliona EUR bolje ostvarenje od plana, koji predviđa ostvarenje deficita od 106,1 milion EUR”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Oni su kazali da je za prvih pet mjeseci ove godine ostvaren suficit tekuće potrošnje u iznosu od 8,4 miliona EUR.

Prihodi budžeta za pet mjeseci ove godine iznosili su 1,09 milijardi EUR, ili 13,8 odsto BDP-a, što je 8,5 miliona ili 0,8 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

“Napominjemo da se izvještaj o izvršenju prihoda budžeta odnosi na period januar-maj, zaključno sa 28. majem. Naime, preostali radni dan, 29. maj, proknjižen je kao prihod za jun, imajući u vidu da je Centralna banka (CBCG) uspostavila novi platni sistem, za čije je usklađivanje sa informacionim sistemom Poreske uprave (PU) bilo potrebno određeno vrijeme”, objasnili su iz Ministarstva.

Kako su naveli, sve ključne kategorije poreza bilježe rast naplate, kako u odnosu na isti period prethodne godine, tako i u odnosu na plan.

Porez na dobit pravnih lica ostvaren je u iznosu od 199,8 miliona EUR, što predstavlja značajan rast i to 14,1 milion ili 7,6 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosno 6,9 miliona ili 3,6 odsto iznad plana za posmatrani period.

Porez na dohodak fizičkih lica ostvaren je u iznosu od 38,7 miliona EUR, što je 6,7 miliona ili 20,9 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period i na nivou je plana za posmatrani period.

“Porez na dodatu vrijednost ostvaren je u iznosu od 487,2 miliona EUR, što je čak 52,1 milion ili 12 odsto više u odnosu na isti prošlogodišji period i 1,7 miliona ili 0,4 odsto iznad plana, kao rezultat dinamične ekonomske aktivnosti i smanjenja neformalne ekonomije”, navodi se u saopštenju.

U istom periodu, povraćaj PDV-a iznosio je 55,4 miliona, odnosno veći je u odnosu na isti period prošle godine 5,6 miliona ili 11,3 odsto.

Naplata akciza ostvarena je u iznosu od 135,8 miliona EUR, što je 10,3 miliona ili 8,2 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period i iznad planiranog nivoa 5,2 miliona ili četiri odsto.

Ostali prihodi, u posmatranom periodu, ostvareni su u iznosu od 19,6 miliona EUR, što je 7,8 miliona ili 66,1 odsto više u odnosu na plan, dok navedena kategorija prihoda odstupa u odnosu na posmatrani period prošle godine 9,6 miliona ili 32,8 odsto.

“Razlog odstupanja je prvenstveno izvršenje ove kategorije prihoda budžeta u prvih pet mjeseci prošle godine, i to po osnovu uplata dobiti CBCG (za 2022. i 2023. godinu), kao i programa ekonomskog državljanstva. U aprilu ove godine je CBCG uplatila dobit u iznosu od 4,9 miliona i to za prošlu godinu”, precizirali su iz Ministarstva.

Samo u maju ove godine naplaćeno je ukupno 199,5 miliona EUR prihoda budžeta, što je 4,3 miliona ili 2,2 odsto više u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Izdaci budžeta za prvih pet mjeseci ove godine iznosili su 1,14 milijardi EUR, ili 14,3 odsto procijenjenog BDP-a.

“Tekući izdaci u tekućem budžetu u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 459,03 miliona EUR. Veće ostvarenje je zabilježeno kod kamata na poziciji Kamate nerezidentima, dok je manje ostvarenje zabilježeno dominantno kod rashoda za tekuće održavanje i ostalih izdataka”, dodali su iz Ministarstva.

Transferi za socijalnu zaštitu ostvareni su u iznosu od 450,2 miliona EUR, što predstavlja ostvarenje čak 101,7 odsto plana i u odnosu na isti period prethodne godine veći su 51,24 miliona ili 12,8 odsto.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru iznosili su 160,84 miliona EUR i manji su od plana 5,86 miliona ili 3,5 odsto.

Kapitalni budžet, koji uključuje budžetske pozicije kapitalnih izdataka, u posmatranom periodu ostvaren je na nivou od 40,15 miliona EUR. U maju je ostvaren na nivou od 8,32 miliona, što je u odnosu na isti mjesec prethodne godine više 1,21 miliona ili 14,5 odsto.

Posmatrajući maj, izdaci iznose 235,3 miliona EUR i manji su 3,9 miliona ili 1,6 odsto od plana,

dok su u odnosnu na posmatrani period prethodne godine veći 21,3 miliona ili deset odsto.

“Odstupanje od plana se dominantno odnosi na manje ostvarenje na većini pozicija Tekućih izdataka koji su ostvareni u iznosu od 90,09 miliona EUR ili 91,3 odsto plana, kao i manje ostvarenje Rezerve koja je ostvarena u iznosu od 0,02 miliona ili 0,8 odsto plana, dok je veće ostvarenje od plana dominantno kod Transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru koji su ostvareni u iznosu od 42,18 miliona ili 140,6 odsto plana”, navodi se u saopštenju.

Kod Tekućih izdataka izdvaja se veće ostvarenje u odnosu na plan kod Subvencija koje su ostvarene u iznosu od 4,65 miliona EUR, što je 27,4 odsto veće u odnosu na plan dominantno kod Subvencija poslodavcima koji zaposle lica sa invaliditetom kod Zavoda za zapošljavanje.

Takođe, nešto veće ostvarenje u odnosu na plan je zabilježeno i kod Transfera za socijalnu zaštitu koji su ostvareni u iznosu od 90,67 miliona EUR, što je 2,6 odsto veće u odnosu na plan dominantno kod Fonda za zdravstveno osiguranje za Ostvarivanje ostalih prava iz oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja, kao i kod Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije za Regulisanje prava iz oblasti socijalne, boračke i invalidske zaštite.

Veće ostvarenje u odnosu na plan je i kod Transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru dominantno kod Transfera za zdravstvenu zaštitu kod Fonda za zdravstveno osiguranje.

