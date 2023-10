U Crnoj Gori 35 odsto više turista u odnosu na prošlu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori trenutno boravi 40,8 hiljada turista, 35 odsto više u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci Nacionalne turističke organizacije (NTO) koje je objavio ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.

U odnosu na 2019. godinu, turista je devet odsto više.

Đurović je na platformi X objavio podatke NTO o ukupnom broju turista u Crnoj Gori na dan 5. oktobar.

“Postsezona kakvu samo poželjeti možemo. Plus 35 odsto u odnosu na prošlu godinu i plus devet odsto u odnosu na 2019. Naši hotelijeri i ugostitelji ne posustaju, idemo ka zajedničkom cilju Crna Gora 365”, napisao je Đurović.

