Sukob parlamentarne većine i Vlade državu uvodi u tešku krizu

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina i Vlada su u teškim sukobima koji parališu državu i uvode je u tešku krizu, ocijenio je poslanik Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović.

Kako je saopšteno iz te stranke, Bogdanović je danas razgovarao sa koizvjestiocima Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) za Crnu Goru u post-monitoring dijalogu, Damjanom Kotijeom i Nikosom Tornaritisom.

Bogdanović je rekao da su Demokrate građanska, evropska, prozapadna i evroatlanska stranka, koja će, kako je dodao, bila u vlasti ili opoziciji, promovisati evropske i evroatlanske vrijednosti.

Prema njegovim riječima, Demokrate se zalažu i uvijek će se zalagati za modernu Crnu Goru, koja mnogo ima da ponudi Evropi i Evropskoj uniji (EU), ali i mnogo da nauči od njih.

“Naše vrijednosti su civilizacijske vrijednosti. To se neće nikada promijeniti, bez obzira na to kakva je trenutna situaciju na domaćem ili geopolitičkom terenu“, istakao je on.

Na pitanje koizvjestilaca PSSE o političkoj situaciji u državi, Bogdanović je kazao da je “aktuelna politička situacija u zemlji je komplikovana, a kriza, i institucionalna i politička, veoma duboka”.

“Da bi to primijetili, nije potrebno da vršite neku dublju analizu. Kriza je toliko vidljiva, da se primjećuje na gotovo svakom, pa čak i prostom potezu vlasti“, rekao je on.

Bogdanović je dodao da se nije moglo ništa drugo ni očekivati od Vlade koju čine više ministara nego poslanika partija koje je konstituišu.

On je, kako se navodi, istakao da preko 80 odsto parlamenta nema svoje predstavnike u Vladi.

“To dosta govori o stanju demokratije u zemlji“, kazao je Bogdanović, ukazujući na činjenicu koja najbolje svjedoči stanju, a to je “da premijer dolazi iz partije koja ima svega tri poslanika“.

Bogdanović je rekao da kad u osjetljivim političkim i kriznim vremenima “imate i ovakav nedostatak legitimiteta, onda je jasno da se kriza može samo produbljivati”.

Prema njegovim riječima, tome doprinose četiri izuzetno važna faktora.

“Prvi je oštra i duboka javna sukobljavanja koja se manifestuju između predsjednika vlade i članova Vlade, a u kojima su se međusobno optužili i kvalifikovali sa fašista, ektremista, izdajnik”, kazao je on.

Bogdanović je rekao da ako su spremni da dijele vlast sa “fašistima, ekstremistima i izdajnicima, to su njihove riječi – onda sam iskreno zabrinut oko tog zajedničkog cilja koji ih čini kolegama”.

Drugi faktor je, kako je naveo Bogdanović, nekorektan odnos vlasti prema opoziciji.

“Koje se ogleda u neustavnom odlaganju izbora kršenjem Ustava i Zakona o izboru odbornika i poslanika i to sve bez dijaloga s opozicijom”, dodao je on.

Treći faktor, prema riječima Bogdanovića, je to što Skupština za razliku od kraja prošle godine kad je Skupština, na samo jednoj sjednici pod prethodnim rukovodstvom usvojila preko 50 zakona i drugih odluka, ova većina je sazvala svega par sjednica i usvojila tačno deset zakona.

On je rekao da oktuelna Vlada ima svega jedan usvojeni zakon u Skupštini.

“Četvrti faktor – parlamentarna većina i Vlada su u teškim sukobima koji parališu zemlju i uvode je u tešku krizu“, kazao je Bogdanović.

