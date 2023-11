Spajić: Institucije da dosljedno procesuiraju i sankcionišu nasilje nad ženama

Podgorica, (MINA) – Crnogorske institucije treba da dosljedno procesuiraju, sankcionišu i eliminišu svaki vid nasilja nad ženama, rekao je premijer Milojko Spajić.

Spajić je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, rekao da su žene u Crnoj Gori uvijek bile stub porodice i sinonim za hrabrost i ljubav.

“Jačanjem institucija moramo se izboriti sa svim oblicima nasilja, posebno nad ženama”, poručio je Spajić.

On je na platformi X rekao da, važnije od moralne osude, kritike i prezira, koja se izražava kada su u pitanju prekršajna i krivična djela, jeste da institucije dosljedno procesuiraju, sankcionišu i eliminišu svaki vid nasilja nad ženama.

“Podržaćemo i afirmisati sve oblike građanskog aktivizma, koji za cilj imaju prepoznavanje i borbu protiv nasilja”, rekao je Spajić.

