Šehović pozvan na Molitveni doručak

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović pozvan je na 72. Molitveni doručak, koji se održava u Kapitol hilu u Vašingtonu.

Iz SD-a su rekli da će Šehović prisustvovati Molitvenom doručku imajući u vidu međunarodni značaj ovog događaja, koji doprinosi jačanju i produbljivanju međunarodnih veza.

“Od velikog je značaja prisustvovati ovom događaju u vrijeme kada se svijet suočava sa mnogobrojnim izazovima, koji se uglavnom tiču međunarodnog mira i bezbjednosti”, kazao je Šehović.

Prema njegovim riječma, Molitveni doručak je dobar povod i prilika da tokom bilateralnih susreta sagovornike upozna sa političkim dešavanjima u Crnoj Gori, značajnim procesima koji se odvijaju u državi i stavovima SD-a u kontekstu tih dešavanja.

Iz SD-a su rekli da će aktivnosti u okviru Molitvenog doručka biti održane u periodu od 31. januara do 2. februara naredne godine, u cilju izgradnje i razvoja međunarodnih odnosa zemalja učesnica.

Kako se navodi, predstavnici država učesnica će na marginama centralnog događaja pored međusobnih susreta biti u prilici da se susretnu i sa američkim zvaničnicima.

“Pored održavanja više susreta, formalnih i neformalnih sastanaka, na centralnom događaju – doručku koji se održava prvog četvrtka u februaru, obraćaju se dva specijalna gosta – predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i gost čiji se identitet otkriva tek na samom događaju”, kaže se u saopštenju.

Molitvenom doručku prisustvuju lideri, političari i biznismeni iz preko 140 zemalja svijeta.

Molitveni doručak se održava u Vašingtonu od 1953. godine, a događaju su prisustvovali svi američki predsjednici počev od Dvajta Ajzenhauera.

