Rok za prijavu popisivača produžen do 20. oktobra

Podgorica, (MINA) – Rok za prijavu za angažovanje učesnika za sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstva i stanova produžen je do 20. oktobra, saopštili su iz PG Biroa. Prijavu za učesnike u popisu kandidati mogu preuzeti na Arhivi Glavnog grada ili je preuzeti sa sajta Uprave za statistiku: www.monstat.org ili sajta Glavnog grada www.podgorica.me. Popis će biti održan od 1. do 15. novembra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS