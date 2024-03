Rojters: Islamska država preuzela odgovornost za napad kod Moskve

Moskva, (MINA) – Islamska država preuzela je odgovornost za današnji napad na koncertnu dvoranu u blizini Moskve, objavio je Telegram kanal te grupe, prenosi agencija Rojters.

Rojters piše da ti navodi još nijesu nezavisno potvrđeni.

„Borci Islamske države su napali veliki skup u predgrađu ruskog glavnog grada Moskve“, navela je teroristička organizacija na Telegramu.

Najmanje 40 ljudi je poginulo, a više od 100 povrijeđeno kada su petorica naoružanih ljudi obučenih u kamuflažna odijela otvorili vatru iz automatskog oružja na ljude na koncertu u koncertnoj dvorani Krokus siti hol u blizini Moskve, u jednom od najgorih napada na Rusiju posljednjih godina.

Pošto su otvorili vatru, napadači su bacili bombu, usljed čega je izbio požar.

