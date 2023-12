Raspisaće javne oglase za popunjavanje upražnjenih sudijskih mjesta

Podgorica, (MINA) – Sudski savjet je usvojio plan slobodnih sudijskih mjesta za narednu i 2025. godinu i donio odluke o raspisivanju javnih oglasa za popunjavanje upražnjenih sudijskih mjesta u više crnogorskih sudova.

Iz Savjeta su rekli da su konstatovali prestanak sudijskih funkcija predsjedniku Višeg suda za prekršaje Crne Gore Milivoju Rašoviću, predsjednici danilovgradskog Osnovnog suda Milici Jovović, sudiji Privrednog suda Crne Gore Faruku Mušoviću, sudiji podgoričkog Osnovnog suda Draganu Šćepoviću i sudiji podgoričkog Suda za prekršaje Rajku Raduloviću, na lični zahtjev.

Kako su dodali, konstatovan je i prestanak sudijske funkcije Ivanu Popoviću, usljed smrti.

“Savjet je za vršioca dužnosti predsjednika Višeg suda za prekršaje odredio Larisu Begović, sutkinju tog suda, a za vršioca dužnosti predsjednika Osnovnog suda u Danilovgradu određen je Željko Raičević, sudija tog suda”, rekli su iz Sudskog savjeta.

Oni su naveli da je konstatovana ostavka sudije Vesne Pean na mjesto zamjenice disciplinskog tužioca.

Kako su kazali, Sudski savjet je na predlog opšte sjednice Vrhovnog suda imenovao sudiju Apelacionog suda Crne Gore Dijanu Radulović za disciplinskog tužioca.

Prema njihovim riječima, Savjet je donio odluku o izboru i raspoređivanju Milene Medojević za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici.

“Savjet je usvojio plan slobodnih sudijskih mjesta za narednu i 2025. godinu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je za narednu godinu usvojen godišnji plan redovnih sjednica Savjeta, utvrđen plan klasifikacionih oznaka u Sekretarijatu Savjeta i donijeta odluka o visini naknade članovima komisija, vijeća i radnih grupa.

Iz Savjeta su kazali da su dali i saglasnost na broj utvrđenih radnih mjesta u izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Beranama.

“Donijete se odluke o raspisivanju javnih oglasa za izbor predsjednika Apelacionog suda, predsjednika viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju, kao i Višeg suda za prekršaje i Osnovnog suda u Podgorici”, rekli su iz Sudskog savjeta.

Kako su dodali, donijete su i odluke o raspisivanju javnih oglasa za izbor 20 kandidata za sudije osnovnih sudova i jednog kandidata za sudiju Privrednog suda.

Iz Sudskog savjeta su rekli da je donijeta odluka o raspisivanju internog oglasa za popunjavanje upražnjenog sudijskog mjesta u Osnovnom sudu u Podgorici.

